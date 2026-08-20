Autoridades en Medellín buscan al hombre responsable de asesinar a su pareja

En la capital de Antioquia investigan como un posible feminicidio la muerte violenta de una mujer de 52 años, ocurrida en una vivienda de la comuna Castilla. El principal sospechoso sería su pareja sentimental, un hombre que ya había sido condenado por homicidio.

El caso se conoció luego de que ciudadanos del sector alertaran a través de la línea 123 sobre una presunta riña al interior de una vivienda ubicada en el sector de la vereda Travesías.

"Hasta allí se trasladan varias unidades de nuestra institución y se ubica a una ciudadana que había padecido múltiples heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. Se le presta toda la asistencia. Afortunadamente, esta persona fallece al interior", reportó del general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información recopilada inicialmente por los investigadores, la víctima convivía con un hombre que tiene antecedentes judiciales por homicidio y que, según las labores de vecindad adelantadas por las autoridades, estaría relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.



Las primeras indagaciones apuntan a que entre la pareja se habría generado un hecho de carácter pasional que terminó en la agresión mortal. Tras el ataque, el presunto responsable huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades.

El hombre ya había cumplido una condena de 16 años por homicidio, situación que ahora es objeto de verificación dentro de la investigación y por lo que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para ubicarlo y lograr que responda ante la justicia por la muerte de la mujer.