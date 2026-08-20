¿Pacificadores de Samaná ingresó al Valle de Aburrá? Autoridades investigan

Las autoridades en el Valle de Aburrá se encuentran investigando si la confrontación entre Pacificadores de Samaná y Los Chatas estaría relacionada con el homicidio de un hombre de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado embolsado en el sector de San Félix.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, uno de los señalados responsables es la estructura del Clan del Golfo, Pacificadores de Samaná, organización que tendría injerencia en municipios del Magdalena Medio, como Barrancabermeja y Puerto Berrío, además de algunas localidades del Oriente antioqueño, entre ellas Marinilla, Guarne y San Luis.

Esta situación ha levantado la alerta en esta subregión de Antioquia, debido a la peligrosidad de la estructura y que, además, no es un protagonista del conflicto en el Valle de Aburrá, por lo que su presencia reciente ha causado preocupación.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó cuál es el problema entre los grupos que podrían estar detrás de los hechos violentos en el municipio de Bello.



"Hay una confrontación que se ha generado entre una estructura criminal que delinque en el Magdalena Medio, municipios como Barrancabermeja, Puerto Berrío, y hacia el sector de Oriente del departamento de Antioquia, en algunos municipios como Marinilla, Guarne, San Luis", indicó el uniformado.

Hay que mencionar que hace aproximadamente tres meses las autoridades realizaron una intervención en varios municipios del Oriente antioqueño, donde fueron capturados varios integrantes de Pacificadores de Samaná.

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Ahora, las labores de las autoridades buscan establecer si el homicidio de San Félix estaría relacionado con la disputa que mantienen las estructuras, mientras que los investigadores adelantan los trabajos necesarios para determinar las circunstancias del crimen.