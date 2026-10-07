Familia del comunicador Julián Hincapié pide celeridad a Medicina Legal tras su hallazgo en Anorí

Mientras las autoridades siguen la línea investigativa de que fue un homicidio y están tras la pista de sospechosos, los familiares de Julián Hincapié, el comunicador comunitario que había desaparecido desde el pasado 10 de septiembre en el municipio de Anorí, no solo piden justicia, también poder despedirlo dignamente.

Tras ser hallado el pasado 2 de septiembre en un sector conocido como La Chinca, a 15 minutos del casco urbano, su cuerpo en alto grado de descomposición, incluso consumido por animales, fue entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal, luego de que organismos judiciales realizarán en el sitio su plena identificación.

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"Nos informan que el proceso puede estar tardando hasta 3 meses y poder así pues darle cuanto antes su cristiana sepultura. Asimismo, también solicitamos a los a las respectivas autoridades poder agilizar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Julián", manifestó, Luis Hincapié, hermano de la víctima, quien pidió celeridad a las autoridades.

Sobre su desaparición, su esposa Katy Zapata, había manifestado que aquel 10 de septiembre Hincapié salió de su vivienda en el barrio La Playa en compañía de un vecino que había conocido hace poco manifestando que iban a un sector conocido como Las Lomitas, distante a unos 30 minutos, “a llevar un mercurio”.



Su vecino regresó del lugar, pero días después se fue de la zona por lo que se convirtió en uno de los posibles responsables del hecho.

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"Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había desqueduelto de donde tenían que llevar el mercurio en una tornado 300 y no. Y yo fui a preguntar por allá y nunca nunca nunca lo vieron. Pues a Julián si lo vieron subir con él, pero nunca bajar", afirmó Zapata.

Por lo pronto, a partir de la información recopilada y la respectiva inspección a los restos de la víctima, serán las autoridades las que indiquen las circunstancias en las que ocurrió el crimen y los responsables en una zona donde operan las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.