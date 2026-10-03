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Un campesino murió tras pisar una mina antipersonal en Anorí, Antioquia

Los hechos ocurrieron el corregimiento de Liberia - El Charcón, donde las autoridades han solicitado acciones urgentes por parte de la Fuerza Pública.

Artefactos explosivos en Anorí, Antioquia.jpg
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

La persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados sigue generando graves consecuencias para la población civil en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

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Al hallazgo en las últimas horas del cuerpo sin vida del comunicador Julián Hincapié, quien estaba desaparecido desde hace 20 días, se sumó la muerte de un campesino víctima de una mina antipersonal.

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Según el reporte del alcalde de la localidad, Gustavo Silva, los hechos ocurrieron en la vereda Providencia, del corregimiento Liberia-El Charcón, donde Carlos Mario Mejía, un minero de la zona, fue víctima de este artefacto explosivo cuando transitaba por un camino del sector Moreno Caro.

La detonación le produjo a Mejía la pérdida de sus extremidades inferiores y, pese a la atención brindada, según el mandatario, no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

“La ambulancia iba por él a recogerlo, pero recibió la información en el camino de que había fallecido ya. Entonces, se volvió y bomberos se fue a recoger el cuerpo”, aseguró el mandatario.

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Los hechos ocurrieron nuevamente en una zona de particular atención para las autoridades de seguridad en Antioquia durante los últimos meses. Este corregimiento de Anorí hace parte de un corredor clave y en disputa entre diferentes grupos armados, pues comunica al Bajo Cauca y el norte del departamento.

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Hace menos de un mes, allí mismo fueron secuestradas ocho personas por parte del Clan del Golfo, entre ellas el presidente de la Junta de Acción Comunal. Por eso, una de las principales solicitudes desde el departamento al Gobierno nacional ha sido estudiar la posibilidad de instalar puestos permanentes para la presencia de la Policía.

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