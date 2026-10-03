Principales vías en Antioquia están habilitadas para la semana de receso; 18 corredores tienen obras

Antioquia llega a los días de la semana de receso escolar con sus principales corredores viales habilitados, pero con 18 frentes de atención activos para responder a emergencias y puntos críticos que podrían afectar la movilidad en distintos municipios del departamento.

Los contratos con presencia de maquinaria amarilla se concentran en sectores que han requerido intervenciones para mantener la circulación y atender las dificultades que se han registrado en la red vial. Entre los corredores con trabajos se encuentran Concordia–La Quiebra–Betulia; Porcesito–Puente Gavino–La Cortada–Yolombó–Yalí–Playas–Vegachí; El Tres–San Pedro de Urabá; y La Y–Yondó.

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Aunque las vías con mayor flujo vehicular permanecen habilitadas, las autoridades mantienen la solicitud de conducir con precaución, especialmente ante las condiciones climáticas y el incremento de viajeros previsto durante los próximos días.

A las condiciones de la red departamental se suman modificaciones puntuales en corredores de alta demanda durante este fin de semana. El domingo 4 de octubre, el Túnel de Oriente tendrá circulación unidireccional entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro–Medellín, una medida que deberá ser tenida en cuenta por quienes programen su regreso hacia el Valle de Aburrá.



Ese mismo día se realizará la ciclovía en Las Palmas, por lo que la circulación estará habilitada en un solo carril entre las 5:30 de la mañana y el mediodía, específicamente en el carril izquierdo de la calzada de ascenso.

Ante el aumento de desplazamientos, las autoridades recomiendan evitar los viajes durante lluvias intensas, extremar las precauciones durante la noche y respetar las señales de tránsito. También reiteraron que ningún conductor debe ponerse al volante después de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

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La recomendación para los viajeros es verificar las condiciones de la ruta antes de salir, atender las instrucciones de las autoridades y de los controladores viales y conducir a una velocidad que permita reaccionar ante cambios repentinos en la carretera.