Detención domiciliaria para Miguel Quintero por presunta corrupción causó inconformidad en Medellín

Un sabor agridulce para sectores políticamente antagónicos en Medellín dejó la decisión de las últimas horas de un juez de control de garantías de imponer casa por cárcel a Miguel Quintero, señalado de direccionar seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí.

Uno de los primeros en pronunciarse tras la decisión del despacho fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien se manifestó en desacuerdo con que el imputado deba cumplir con la medida privativa de la libertad en su domicilio y donde, según él, podría seguir delinquiendo.

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“No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus ‘amiguitos’. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?”, sostuvo en su cuenta de X el mandatario.

En un sentido similar se expresó el concejal de la ciudad Andrés Tobón, quien indicó que el fallo le generaba indignación y tristeza: “Cuando una persona como estas, que tiene al frente los niveles de cuestionamiento con evidencia en la participación de ese robo, ya con condena, de lo que pasó en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que esa persona se vaya para la casa parece más un premio que, efectivamente, una medida que impida que afecte la investigación y que afecte el proceso judicial”.



Por su parte, sectores ciudadanos y denunciantes iniciales de este y otros casos de presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero mostraron su confianza en la justicia y en la reciente decisión como paso clave para que se acredite lo que en su momento señalaron frente a una posible malversación de los recursos públicos. Así lo manifestaron la abogada Gloria Jaramillo y el veedor ciudadano Daniel Salazar.

“Esto es un gran avance. Entonces, más allá de pensar con el deseo, creo que tenemos que valorar esta decisión y las discusiones que se llevaron a cabo en la audiencia... Un mal precedente para la ciudad, que un acto de corrupción tan mediático como el de esta familia se ha llevado con tanta ligereza por los jueces de la República cuando ahí todavía no ha sido esperando resultados”, expresaron.

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Desde sectores cercanos a Miguel Quintero, su propio hermano salió a respaldarlo y calificó la determinación del juzgado como “un duro golpe para él y para su familia”.

“Respetamos la decisión, pero no la compartimos por una razón básica: Miguel es inocente y lo demostrará en juicio. Lamentablemente, muchas pruebas aparecieron cuando ya había intervenido su defensa y no pudieron ser presentadas a tiempo”, resaltó en su cuenta de X.

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Hay que recordar que, además de la medida privativa de la libertad, Miguel Quintero deberá abstenerse de firmar contratos con entidades públicas y acercarse a testigos u otros involucrados en el caso, que ahora pasará a etapa de acusación.

Las mismas disposiciones cobijan al segundo procesado, Sebastián Ortega, quien sí podrá permanecer en libertad para afrontar el juicio.

