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Encontraron muerto a hombre en vivienda de Medellín; en el lugar cocinaban tusi

La víctima, de 20 años de edad, tenía cinco impactos por arma de fuego en la cabeza.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

La racha de tres días sin homicidios en Medellín se rompió en las últimas horas tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 20 años de edad en una vivienda del nororiente de la ciudad.

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La víctima fue identificada como Keiner Chala Rúa, quien fue encontrado por una vecina tras ingresar al inmueble, debido a la inquietud que generaba un fuerte olor a gas y a que desde hacía varios días no tenían reporte de él.

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Según el reporte oficial, el cuerpo de Chala registraba cinco impactos por arma de fuego a la altura de la cabeza. Sin embargo, lo que llamó la atención de las autoridades y ahora es un elemento clave para las investigaciones tiene que ver con otros objetos hallados en la vivienda.

Sobre una paila en el fogón de la cocina y en un recipiente encima de la nevera había una sustancia de color rosado que, al parecer, era tusi. Además, hallaron una gramera y bolsas pequeñas transparentes de sellado hermético que podrían ser usadas para la dosificación y distribución del estupefaciente.

Mientras los organismos judiciales realizaron la respectiva inspección de la escena para iniciar con las investigaciones, una de las principales hipótesis del hecho estaría relacionada con disputas derivadas del microtráfico.

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Con este caso ya son 184 las muertes violentas reportadas durante 2026 en Medellín, 66 casos menos que los que ya se habían registrado en el mismo periodo del año anterior. De igual manera, la Comuna 1, Popular, donde ocurrieron los hechos, tiene una disminución de tres homicidios en comparación con el mismo periodo.

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