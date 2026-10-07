Fuertes lluvias en el Valle de Aburrá dejan inundaciones y afectaciones a la movilidad

El fuerte aguacero que cayó durante la tarde de este miércoles en el Valle de Aburrá, generó afectaciones a la movilidad e inundaciones en diferentes sectores de Medellín y otros municipios del área metropolitana, especialmente hacia el norte.

Las condiciones climáticas también han generado complicaciones en distintos puntos de Medellín, donde se reportan afectaciones en viviendas, locales comerciales y zonas públicas debido a las fuertes precipitaciones.

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Uno de los puntos donde se evidencia el impacto de las lluvias es la estación Niquía del Metro, donde el panorama refleja la intensidad del aguacero que se registró en el norte del Valle de Aburrá.

Las autoridades y organismos de atención mantienen el monitoreo sobre la evolución de las lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, mientras las precipitaciones continúan en diferentes sectores.



Más de 120 descargas eléctricas en media hora

Por otra parte, de acuerdo con el SIATA, durante 30 minutos se registraron 122 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, en medio del intenso aguacero que cayó sobre la subregión.

El reporte señala, además, que Bello y Copacabana concentran 40 descargas eléctricas cada uno, mientras que Medellín y Girardota registran 20 cada municipio. Barbosa, por su parte, sumó, en ese lapso de tiempo, dos descargas.

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Este aguacero se suma, en la misma semana, al que se presentó con gran intensidad el pasado lunes, que también dejó afectaciones en la movilidad, especialmente en Medellín, y algunas alcantarillas colapsadas.