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Fuerte aguacero en Medellín deja alerta roja por quebrada La Presidenta y cierres viales

Autoridades de Medellín pidieron especial precaución en las vías, reducir la velocidad y evitar transitar por sectores donde se presenten inundaciones o corrientes de agua que puedan representar un riesgo.

Colapso de vías por lluvias en Medellín.
Colapso de vías por lluvias en Medellín.
Foto: captura de pantalla video ciudadano.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Un fuerte que cayó en la tarde de este martes en buena parte del Valle de Aburrá, generó afectaciones en diferentes sectores, especialmente de Medellín. Las autoridades mantienen la atención sobre el comportamiento de los afluentes ante el incremento de las lluvias.

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En medio de las precipitaciones, la alerta por la quebrada La Presidenta fue elevada a nivel rojo, por lo que se recomienda a los habitantes de las zonas cercanas mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse al cauce.

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Las fuertes lluvias también han provocado inundaciones y encharcamientos en algunas vías de Medellín. Reportes ciudadanos evidencian dificultades en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores donde la capacidad del sistema de alcantarillado se ha visto comprometida.

En El Poblado, ciudadanos reportaron el colapso de algunas alcantarillas debido al alto volumen de agua. La situación ha generado acumulación de agua en las vías y dificultades para la movilidad de vehículos.

Ante este panorama, las autoridades de Medellín pidieron especial precaución en las vías, reducir la velocidad y evitar transitar por sectores donde se presenten inundaciones o corrientes de agua que puedan representar un riesgo.

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Por su parte, el Metro de Medellín informó que la Línea J del Metrocable, entre San Javier y La Aurora, se encuentra fuera de servicio debido a las condiciones climáticas que se presentan en el Valle de Aburrá.

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Además, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó el cierre de la glorieta de Monterrey, en sentido norte-sur, debido al encharcamiento registrado en la vía. La recomendación para los conductores es tomar rutas alternas.

Finalmente, por la fuerte tormenta eléctrica, el aeropuerto Olaya Herrera confirmó que hay restricción para los despegues y aterrizajes desde las 3:22 de la tarde, dejando hasta ahora ocho vuelos demorados saliendo, uno cancelado llegando y 21 demorados desde otras ciudades.

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