Alerta en Urabá por incremento de lluvias que ya ha dejado emergencias en 4 municipios

Hay gran preocupación y alerta por fuertes lluvias que seguirán cayendo sobre el Urabá antioqueño donde ya hay más de 1.000 familias afectadas. En esta zona del departamento se ha reportado el desbordamiento de varios ríos.

Aunque en buena parte del departamento los fuertes efectos del Fenómeno de El Niño han generado afectaciones, como los racionamientos de agua en Medellín, en el Urabá antioqueño las lluvias han causado graves estragos como los reportados recientemente por las autoridades.

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Según la Gobernación de Antioquia, las emergencias, que inicialmente habían sido reportadas en los municipios de Mutatá, Chigorodó y Turbo, se extendieron a Carepa, elevando el número preliminar de damnificados en la subregión a cerca de 1.000 familias.

La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo -DAGRAN-, Vanessa Paredes, indicó que las fuertes precipitaciones seguirán en el Urabá antioqueño por lo que hacen un llamado a las comunidades cercanas a ríos u otros afluentes.



"Tenemos pronósticos de que en la subregión del Urabá antioqueño se presenten lluvias recurrentes, sobre todo en las noches y en las madrugadas, y el resto del pronóstico para el resto del departamento de Antioquia es promedio, tiempo seco en la mayoría de las de las subregiones, pero haciendo claridad que se pueden presentar lluvias aisladas en diferentes municipios", indicó la funcionaria.

Hay que mencionar que la situación más reciente ocurrió en Carepa, en donde los reportes iniciales daban cuenta de más de 300 familias afectadas por la creciente de los ríos León y Guapá que provocaron un aumento de los niveles del agua en centros poblados.

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Además, hay que recordar que a raíz de estas emergencias, en plena semana de receso escolar, la Alcaldía de Mutatá decidió restringir todo tipo de actividades turísticas en ríos y quebradas de la localidad por cuenta del riesgo que representan las crecientes súbitas.