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Blu Radio  / Política  / FOMAG, ‘Fondo Milagro’, Plan de Choque en Salud y mensaje al CRIC: resúmen del Consejo de Ministros

FOMAG, ‘Fondo Milagro’, Plan de Choque en Salud y mensaje al CRIC: resúmen del Consejo de Ministros

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles sobre los temas abordados en el consejo de ministros de este martes.

Consejo de Ministros.jpg
Consejo de Ministros //
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella realizó un consejo de ministros este martes en Casa de Nariño. Tras la reunión con su gabinete anunció que el ‘Fondo Milagro’, que articulará los recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, empezará a operar este miércoles, pues quedó formalmente constituido.

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El gerente del fondo será Jaime Uribe, además, la junta directiva estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, director del Dapre.

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De La Espriella aseguró además que ya se están tomando medidas para evitar la posibilidad de un apagón en el país.

“Ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible”, anunció De La Espriella.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Joel González

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El mandatario también ordenó sanear y auditar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para establecer el valor del déficit y garantizar la atención de los maestros. El fondo cerró 2025 con un patrimonio negativo de $3,2 billones y enfrenta un déficit operativo de $2,7 billones, en medio de hallazgos fiscales de la Contraloría por $176.795 millones.

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Por otro lado se refirió a las movilizaciones anunciadas por el CRIC entre el 11 y el 14 de octubre.

“Este gobierno respeta profundamente a nuestras comunidades indígenas y está dispuesto a dialogar con sus autoridades legítimas, pero no vamos a negociar bajo presión”, dijo De La Espriella al anunciar que el Gobierno establecerá el destino de los 1.13 billones que el Estado reporta como entregados dentro de los planes concertados con el CRIC. “Peso por peso, vamos a revisar contrato por contrato”, advirtió el jefe de Estado.

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Sobre los primeros resultados del plan de choque en salud, señaló que se han entregado más de 7.2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes, lo que representa un avance del 31.2% frente a los medicamentos reportados como pendientes. También se resolvieron 120.586 procedimientos represados beneficiando a más de 70.000 pacientes en todo el país.

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