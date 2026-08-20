Muere menor de edad en el Parque Metropolitano de la Aguas en Barbosa, Antioquia

Este jueves se presentó el fallecimiento de un menor de 10 años, oriundo del municipio de Caldas, ocurrido en el Parque Metropolitano de las Aguas, administrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en jurisdicción del municipio de Barbosa.

“Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil”, resaltó el Área Metropolitana en un comunicado.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el menor se encontraba en el lugar en compañía de su madre, en el marco de una jornada recreativa. Posteriormente, el niño se habría desplazado hacia el área de piscinas junto con otro menor.

En circunstancias que son actualmente materia de investigación, el niño fue encontrado en el fondo de una de las piscinas. Otro menor alertó sobre la situación, tras lo cual los salvavidas acudieron inmediatamente y realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 35 minutos.



Pese a los esfuerzos realizados para lograr su recuperación, el menor lamentablemente falleció.

Desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes.

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En circunstancias que son actualmente materia de investigación, el niño fue encontrado en el fondo de una de las piscinas. Otro menor alertó sobre la situación, tras lo cual los salvavidas acudieron inmediatamente y realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 35 minutos.

Pese a los esfuerzos realizados para lograr su recuperación, el menor lamentablemente falleció.

“La entidad ha dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido”, subrayó la nota del Área Metropolitana.

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La noticia del deceso del menor en el Parque Metropolitano de las Aguas, en Barbosa, municipio localizado al norte del Valle de Aburrá, causó mella entre las autoridades distritales de Medellín, y el alcalde Federico Gutiérrez se expresó sus condolencias a través de su cuenta de X.

“No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”, señaló el alcalde de Medellín en su trino.

Las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas.

Según las autoridades, es importante señalar que las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos se encuentran en proceso de investigación por parte de los organismos competentes. Por esta razón, no resulta procedente atribuir responsabilidades mientras no existan conclusiones oficiales.

El Área Metropolitana está brindando toda la colaboración requerida, poniendo a disposición la información y los elementos necesarios para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

“Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a actuar con sensibilidad y responsabilidad, evitando la difusión de versiones no confirmadas oficialmente y a respetar el dolor que atraviesa la familia en este momento”, recalcó el Área Metropolitana en su nota.

Desde el municipio de Barbosa se manifiesta plena disposición para colaborar con las autoridades y organismos competentes en el esclarecimiento de los hechos y en la entrega de la información que sea requerida.