En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió soldado tras recibir disparo de su compañero en batallón de Buriticá, Antioquia

Murió soldado tras recibir disparo de su compañero en batallón de Buriticá, Antioquia

El presunto agresor, que prestaba servicio militar, fue capturado por las autoridades, mientras que las circunstancias en que ocurrieron los hechos son materia de investigación.

Militar con uniforme camuflado y fusil en una calle de Santa Marta, con una casa blanca y una reja al fondo.
Militar con uniforme camuflado y fusil en una calle de Santa Marta, con una casa blanca y una reja al fondo.
AFP.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Un soldado del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío murió, luego de recibir un disparo de otro militar dentro de una base ubicada en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la Cuarta Brigada del Ejército, el hecho ocurrió cuando un soldado que presta su servicio militar, presuntamente, accionó su arma de dotación contra el uniformado Luis Andrés Benítez Rodríguez, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Como consecuencia de la agresión, el militar perdió la vida.

Últimas noticias

Alerta por feminicidios en Colombia.
Antioquia

Asesinan a mujer en Hispania, Antioquia: van acerca de 90 feminicidios este año

Secretario de Seguridad de Medellín.jpg
Antioquia

Alcalde (e) de Medellín confrontó hombre que consumía drogas en un parque; ordenó su detención

Publicidad

Tras conocer la situación, la unidad militar informó que activó de manera inmediata los protocolos establecidos para este tipo de casos. Además, el presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

Le puede interesar: Un soldado muerto y otro más herido tras ataque con drones en zona rural de Neiva

Por ahora, las fuerzas militares precisaron que las circunstancias que rodearon el hecho son materia de investigación, por lo que las autoridades deberán establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el episodio y determinar las posibles responsabilidades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Cuarta Brigada también señaló que dispuso de un equipo interdisciplinario e interinstitucional para brindar acompañamiento y apoyo integral a los familiares del militar fallecido, además de expresar sus condolencias a sus compañeros y seres queridos.

Publicidad

Finalmente, en el comunicado dado a conocer por esta dependencia de la Séptima División, la institución manifestó su disposición de entregar a las autoridades judiciales y organismos competentes la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, en el marco del respeto por el debido proceso.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad