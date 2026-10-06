Murió soldado tras recibir disparo de su compañero en batallón de Buriticá, Antioquia

Un soldado del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío murió, luego de recibir un disparo de otro militar dentro de una base ubicada en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia.

De acuerdo con la Cuarta Brigada del Ejército, el hecho ocurrió cuando un soldado que presta su servicio militar, presuntamente, accionó su arma de dotación contra el uniformado Luis Andrés Benítez Rodríguez, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Como consecuencia de la agresión, el militar perdió la vida.

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Tras conocer la situación, la unidad militar informó que activó de manera inmediata los protocolos establecidos para este tipo de casos. Además, el presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

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Por ahora, las fuerzas militares precisaron que las circunstancias que rodearon el hecho son materia de investigación, por lo que las autoridades deberán establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el episodio y determinar las posibles responsabilidades.

La Cuarta Brigada también señaló que dispuso de un equipo interdisciplinario e interinstitucional para brindar acompañamiento y apoyo integral a los familiares del militar fallecido, además de expresar sus condolencias a sus compañeros y seres queridos.

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Finalmente, en el comunicado dado a conocer por esta dependencia de la Séptima División, la institución manifestó su disposición de entregar a las autoridades judiciales y organismos competentes la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, en el marco del respeto por el debido proceso.