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Patrullera balea a hombre que intentó robarle arma de dotación en Barranquilla

El señalado delincuente le roció gas pimienta para descontrolarla, pero la uniformada reaccionó y le propinó dos disparos.

Los hechos ocurrieron en el CAI de la Plaza de la Paz.
Los hechos ocurrieron en el CAI de la Plaza de la Paz.
Captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Momentos de caos se vivieron la tarde de este jueves en los alrededores del CAI de la emblemática Plaza de la Paz en Barranquilla, luego de que un hombre intentara robar el arma de dotación de una patrullera, y fuera herido.

Según reporte de las autoridades, el señalado delincuente intentó ingresar al CAI y rociar un gas pimienta en el rostro de la uniformada con la intención de desorientar y poder así robar su arma de dotación, sin embargo, la patrullera alcanzó a percibir la acción de delincuente y reaccionó propinándole dos disparos, uno de ellos en el abdomen.

Controlaron la situación

De inmediato, el sitio fue rodeado por policías que llegaron a ayudar a controlar la situación y el hombre fue trasladado a un centro asistencial bajo la custodia de las autoridades.

La patrullera alcanzó a resultar ilesa en medio de este ataque.

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