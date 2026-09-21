Mamá de Michelle Dayana, niña asesinada en Buriticá, rompió silencio: “duele mucho que me juzguen”

El misterio sobre la muerte de Michelle Dayana Henao Chavarría, que generó protestas, misas y su búsqueda por cientos de personas en Buriticá empieza a esclarecerse. Un primer informe de Medicina Legal confirmó que la menor, quien había desaparecido de su vivienda el 24 de agosto y fue encontrada sin vida una semana después, murió por un golpe contundente.

La comunidad de la vereda no sale de la consternación. Esa mañana fue vista por última vez por un camino aledaño a su hogar, luego en un vivero donde la captó una cámara de seguridad captó los últimos momentos que la vieron con vida y se perdió su rastro hasta que siete días después fue hallado su cuerpo, en alto grado de descomposición, en la vereda La Aguacatala, a unas 2 horas de camino a pie, por ser un sitio de difícil acceso y al que las autoridades tienen certeza de que no llegó por sus propios medios.

Ante la noticia de este primer dictamen, su madre Yurani Chavarría decidió romper el silencio y pedir piedad a todos los que la tratan de descuidada por lo que le ocurrió a la menor.

"Yo estaba con ella acá afuera y estábamos haciendo el desayuno. Me paso para la cocina para traerle el lavapanelita. Cuando yo salgo, ya ella no está. Yo tengo otras 2 niñas, y yo siempre se va con ella, y me duele, me duele mucho que hayan personas que me juzguen. Yo siempre he estado para mis niñas", aseguró en medio de lágrimas.



Por su parte, la comunidad de Buriticá, en el Occidente de Antioquia, aún no logra asimilar la muerte de esta niña sonriente de 6 años a la que todo el mundo saludaba. Esto contó una vecina del sector, quien pidió reservar su identidad.

"Era sonriente, muy alegre, muy linda, muy hermosa. Ella se le salía a la mamá a andar por ahí, pero le gustaba mucho andar, y luego como que regresaba a la casa. Muy triste lo que sucedió con la niña, con la ayuda de dios que eso se esclarezca, porque los que fueron uno no sabe, uno no puede juzgar a nadie, pero sí, que paguen", apuntó.

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Medicina Legal continúa con los análisis forenses para establecer si fue víctima de abuso sexual antes de su deceso. En medio de este panorama, las autoridades ofrecen cien millones de pesos de recompensa por información que logre dar con la captura del señalado.

