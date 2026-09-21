Hidroituango iniciará ascenso controlado del embalse hacia la cota 420 tras autorización de la ANLA

Tras las reiteradas solicitudes desde Antioquia para que fuera viable, el megaproyecto hidroeléctrico Ituango iniciará el ascenso controlado de su embalse hacia la cota 420 metros sobre el nivel del mar, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizara avanzar con esta maniobra mientras continúa, de manera simultánea, la remoción de la cobertura vegetal.

La decisión se da en medio de las condiciones hidroclimáticas deficitarias asociadas al fenómeno de El Niño que será severo en los últimos meses de este año e inicios del otro.

Según EPM, el proceso será gradual, con incrementos de hasta 40 centímetros diarios, periodos de estabilización y monitoreo permanente de las variables hidrológicas, hidráulicas, ambientales, geotécnicas y sociales.

Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, señaló que el embalse actualmente se encuentra entre las cotas 405 y 409 y explicó que alcanzar la cota 420 permitiría almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 GWh de energía.



"Vamos a ir subiendo gradualmente el nivel del embalse para ir verificando que, en general, todo el el sistema funciona bien, y garantizamos siempre el caudal ecológico. Obviamente, en este momento tenemos unos caudales que están en mínimos históricos, pero hay unos días en los que se presentan picos de caudal, que la idea es irlos aprovechando", indicó.

La empresa explicó que el ascenso podría tardar alrededor de dos meses, aunque su duración dependerá de la evolución de los caudales y de los resultados del seguimiento técnico. Desde mayo se registran aportes inferiores a los promedios y, desde finales de julio, caudales por debajo de mínimos históricos en varias cuencas, especialmente en el río Cauca.

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Mejía indicó que aunque se espera aprovechar posibles incrementos de caudal durante octubre y noviembre, aunque esto no evitaría un eventual racionamiento.

"Esta energía que podamos almacenar para el verano va a ser un aporte a la confiabilidad energética de los colombianos. No es una energía suficiente para evitar un eventual racionamiento, pero sí es una ayuda importante en esta condición que tenemos, de un fenómeno del niño que ya tiene un 69 por 100 de probabilidad de ser el más fuerte de la historia", explicó.

El funcionario aclaró que la maniobra solo podrá realizarse mientras se garantice el caudal ecológico aguas abajo. la empresa paisa indicó que la remoción de cobertura vegetal registra un avance cercano al 50% y continuará junto con el rescate y manejo de fauna y flora.

