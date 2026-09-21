Este lunes se conocerá si un juez envía a la cárcel a Miguel Quintero por presunta corrupción

Con las intervenciones del Alcaldía de Medellín como víctima en el caso y de las defensas jurídicas de los procesados, este lunes se reanuda la audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y otros tres implicados en presunta corrupción por seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Durante la más reciente sesión, la Fiscalía expuso reveladoras pruebas para sustentar la medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde de Medellín, señalado dentro del caso como un articulador para lograr el direccionamiento de dichos procesos que suman más de 17.000 millones de pesos y de los que se habrían apropiado indebidamente de 2.400 millones.

La decisión justicia se conocerá no solo en medio de versiones que señalan tanto a Quintero como Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, de establecer coimas del 15% del valor total de dichos contratos, sino también de supuestas presiones a testigos claves como Misael Cadavid, excomandante de ese cuerpo de bomberos.

La fiscal del caso narró en su exposición presuntos ofrecimientos de asistencia jurídica y beneficios penitenciarios a él por parte de personas cercanas al exsenador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, involucrando también al actual personero John Fredy Ortiz Tabares y al alcalde Diego Torres.



"Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo", indicó el testigo.

El excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, fue otro de los mencionados por parte del ente acusador, quien presuntamente por su cercanía al grupo político de Daniel Quintero le habría sugerido a Misael Cadavid ir a juicio y descartar el principio de oportunidad en el que ya se encuentra.

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"Aunado a ello, y muy importante, el señor Misael manifestó haber sido visitado por el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, de vínculo cercano con los Quintero. Le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad", señaló.

Ofrecimientos de diferentes sectores políticos en materia de asesoría jurídica a testigos en el caso que podrían terminar en presiones, se han convertido en uno de los principales argumentos para sustentar el riesgo de obstrucción a la justicia y la necesidad de una medida de aseguramiento contra Quintero.

El alcalde Federico Gutiérrez nuevamente pidió celeridad en las decisiones y aseguró que durante la intervención de la defensa del Distrito se revelarán más pruebas.

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"Mi llamado es a que no los dejen sueltos, porque están presionando a los testigos. Y algo que yo sé, están amenazando a los testigos. Si no agarran esa gente, van a matar algunos de esos testigos. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hay en juego", apuntó.

Otro precedente a la hora de tomar una decisión por parte de la justicia tiene que ver con la primera condena en firme por este caso contra el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, quien confesó haber elaborado y utilizado 15 documentos falsos para soportar la legalidad y pagos de los contratos.

El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió a Cardona una medida diferente a los 19 meses de prisión establecidos en sentencia. Para esto, el condenado deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución.