Cae en Medellín ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por feminicidio

Un ciudadano mexicano de 52 años, identificado como Luis Carlos Díaz y requerido por las autoridades judiciales de Querétaro, fue capturado en Medellín, luego de que las autoridades establecieran que se encontraba en Colombia, pese a tener una circular roja de Interpol.

Según la información entregada por las autoridades, Díaz era buscado por su responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, Ana Lilia Maza, ocurrido el año pasado en un rancho ubicado en Querétaro. Durante una discusión, el hombre habría atacado a la mujer con un arma blanca y le habría propinado más de 55 puñaladas.

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"Encerró a la víctima en un cuarto, luego se refugió aquí en nuestro país, en diferentes departamentos, llegó aquí a al a la ciudad de Medellín, y allí nosotros logramos la captura y ya debe responder por el delito de homicidio. Ahora se hacen los trámites con migración Colombia para hacer su extradición", manifestó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



De acuerdo con las autoridades, Díaz había conseguido mantenerse alejado de los radares policiales y llevaba una nueva vida en la ciudad, pues trabajaba en una pizzería del barrio Los Colores y, al parecer, utilizaba poco las redes sociales y otros recursos tecnológicos para evitar ser rastreado.

En lo corrido del año se han registrado 32 capturas mediante este trabajo articulado con Interpol, mientras que durante la actual administración la cifra supera las 80 personas capturadas.