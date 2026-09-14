En Remedios ya son 19 familias que han salido desplazadas por amenazas de grupos armados

Drama humanitario en Remedios, Antioquia. Ya son 19 las familias tuvieron que salir desplazadas de la zona rural por las amenazas de grupos armados y el asesinato de un líder social. Hay 10 menores de edad afectados por las intimidaciones de los ilegales.

El Nordeste antioqueño vuelve a ser el epicentro del conflicto armado y esta vez fueron los habitantes de la vereda Río Bagre, del municipio de Remedios, los que tuvieron que salir corriendo de sus hogares para poder proteger sus vidas de las amenazas de los grupos armados.

La información que se ha conocido hasta ahora es que 19 familias conformadas por 38 personas decidieron salir de sus viviendas por las constantes intimidaciones que sufren por parte del Clan del Golfo y otros actores armados de la subregión.

“A la fecha hemos atendido a 38 personas, de las cuales 10 son menores de edad. Esas atenciones se han derivado en alojamiento y alimentación para algunas familias, pero también gestiones para generar transporte a aquellas familias que cuentan con red de apoyo o autoalbergues”, dijo Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia.

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Otro de los factores determinantes para la salida de las familias fue el asesinato de William de Jesús Giraldo, líder social y reconocido comerciante de la zona, según el defensor de derechos humanos, Óscar Zapata.

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“Por lo tanto, seguimos insistiendo en la omisión institucional en estas zonas y reclamamos acciones verdaderas para que se proteja la vida y la integridad de estas comunidades y que este hecho o estos hechos no queden en la impunidad”, aseveró Zapata.

Por ahora, todas las personas que han salido desplazadas desde la zona rural del Nordeste antioqueño han llegado hasta el casco urbano de Segovia, en donde reciben el apoyo de la Administración Municipal.

Por ahora, las autoridades esperan llegar prontamente hasta la zona afectada por el desplazamiento y el homicidio del líder social en donde, además, habrían instalado un retén ilegal en los últimos días, hecho que fue el detonante del temor y la zozobra que hoy sienten los habitantes de Remedios.