Colombia registra 137.000 desaparecidos por el conflicto armado desde 1921

Al menos 137.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia en el contexto del conflicto armado desde 1921, de acuerdo con los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La entidad entregó el balance este domingo, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y advirtió que este fenómeno no terminó con la firma del Acuerdo de Paz.

La desaparición más antigua registrada por la Unidad corresponde a Tobías Borda Cepeda, quien fue visto por última vez en 1921 en Rondón, Boyacá, municipio que en ese momento era conocido como San Rafael. Borda. Borda pertenecía a una familia de hacendados de la región, nunca volvió a ser localizado y sus familiares no volvieron a tener información sobre su paradero.

Desde la @UnidadVictimas nos unimos a la caminata de las víctimas, sus familias y personas buscadoras de quienes han sido desaparecidos. En la construcción de la #PatriaMilagro, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda, la verdad y la memoria. pic.twitter.com/jDPrewM1dO — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) August 30, 2026

De acuerdo con la UBPD, el periodo más crítico se concentró en la década de 2000, pues el 48,5 % de los casos registrados hasta el 1 de diciembre de 2016 ocurrieron durante esos años. Los años 2001, 2002 y 2003 fueron los que concentraron el mayor número de desapariciones. Antioquia, Meta y Valle del Cauca, respectivamente, son los departamentos con más registros.

Sin embargo, la Unidad advirtió que la desaparición continúa siendo una realidad en el país. Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, 2.659 personas han sido desaparecidas. Solo entre enero y julio de este año, el organismo internacional documentó 99 nuevos casos relacionados con el conflicto, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes.



Organizaciones de buscadores es un espacio de memoria colectiva. Foto cortesía.

“La reciente tragedia que afecta a nuestro país, el terremoto, nos mostró cómo también en estos escenarios se registran hechos de desaparición de seres queridos. Es la oportunidad para unirnos como sociedad, como colombianas y colombianos, para buscar a los desaparecidos de Colombia, porque la búsqueda es un compromiso del presente”, concluyó Luz Janeth Forero directora de la Unidad.