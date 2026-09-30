Casa destruida y vida perdida: tragedia que enluta a familia en Girón tras accidente

Una vivienda del casco antiguo de Girón quedó prácticamente destruida luego de que un tractocamión que transportaba huevos se volcara y terminara impactándola. El accidente dejó dos personas muertas y varios heridos, entre ellos un hijo de la mujer que residía en el inmueble.

La víctima mortal que se encontraba dentro de la vivienda fue identificada como Elsa Prada Arismendy, una mujer pensionada y ampliamente reconocida en Girón, quien se encontraba en su casa junto con sus cinco hijos cuando ocurrió el accidente.

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Uno de sus hijos resultó herido y sufrió fracturas en las piernas. El joven permanece bajo atención médica en la Clínica FOSCAL, en Floridablanca, donde avanza en su recuperación.

Un tractocamión que transportaba huevos protagonizó un fuerte accidente y terminó estrellándose contra la casa en Girón. En el hecho murieron dos personas, entre ellas una mujer que residía en la vivienda. La información con la periodista Natalia Ayala #MañanasBlu pic.twitter.com/IYIwVlpY7o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 30, 2026

La muerte de Elsa Prada generó numerosas expresiones de pesar entre habitantes de Girón. Su sobrino, el exalcalde Fredy Cáceres Arismendy, destacó en redes sociales su carácter, su fe y el reconocimiento que tenía entre quienes la conocieron.

“Una mujer de fe, de constancia, llena de berraquera”, escribió Cáceres al lamentar su muerte y pedir por la recuperación de su primo, quien permanece hospitalizado.

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El fuerte choque provocó graves daños en la estructura del inmueble, ubicado en una zona tradicional del municipio. Ahora, además de atender a los afectados, deberán establecerse las responsabilidades por los daños materiales ocasionados.

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De acuerdo con la información conocida, el seguro del vehículo involucrado deberá responder por los gastos y las afectaciones que correspondan, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

La tragedia también cobró la vida de Juan Sebastián Chaparro, uno de los motociclistas que fueron arrollados por el tractocamión. El vehículo de carga, que transportaba huevos, se volcó en el sector y terminó impactando la vivienda.

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El accidente deja nuevamente en el centro de la atención las consecuencias que pueden generar los siniestros viales cuando vehículos de carga pierden el control y terminan involucrando a viviendas y otros actores de la vía.