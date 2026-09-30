En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
FlyDubai
FMI
Charlie Zaa
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Casa destruida y vida perdida: tragedia que enluta a familia en Girón tras accidente

Casa destruida y vida perdida: tragedia que enluta a familia en Girón tras accidente

Una vivienda del casco antiguo de Girón quedó prácticamente destruida luego de que un tractocamión que transportaba huevos se volcara y terminara impactándola.

FOTO VÍCTIMA DE ACCIDENTE EN GIRÓN- BLU RADIO.jpg
FOTO: Tragedia por accidente en Girón - Blu Radio
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Una vivienda del casco antiguo de Girón quedó prácticamente destruida luego de que un tractocamión que transportaba huevos se volcara y terminara impactándola. El accidente dejó dos personas muertas y varios heridos, entre ellos un hijo de la mujer que residía en el inmueble.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La víctima mortal que se encontraba dentro de la vivienda fue identificada como Elsa Prada Arismendy, una mujer pensionada y ampliamente reconocida en Girón, quien se encontraba en su casa junto con sus cinco hijos cuando ocurrió el accidente.

Últimas noticias

Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación .jpg
Santanderes

Lucas Murillo podría salir de la clínica en los próximos días: médicos del HIC

Páramo de Santurbán.jpg
Santanderes

Alcaldes de Soto Norte celebran revocatoria de prórroga de reserva temporal en Santurbán

Publicidad

Uno de sus hijos resultó herido y sufrió fracturas en las piernas. El joven permanece bajo atención médica en la Clínica FOSCAL, en Floridablanca, donde avanza en su recuperación.

La muerte de Elsa Prada generó numerosas expresiones de pesar entre habitantes de Girón. Su sobrino, el exalcalde Fredy Cáceres Arismendy, destacó en redes sociales su carácter, su fe y el reconocimiento que tenía entre quienes la conocieron.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Una mujer de fe, de constancia, llena de berraquera”, escribió Cáceres al lamentar su muerte y pedir por la recuperación de su primo, quien permanece hospitalizado.

Publicidad

El fuerte choque provocó graves daños en la estructura del inmueble, ubicado en una zona tradicional del municipio. Ahora, además de atender a los afectados, deberán establecerse las responsabilidades por los daños materiales ocasionados.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida, el seguro del vehículo involucrado deberá responder por los gastos y las afectaciones que correspondan, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

La tragedia también cobró la vida de Juan Sebastián Chaparro, uno de los motociclistas que fueron arrollados por el tractocamión. El vehículo de carga, que transportaba huevos, se volcó en el sector y terminó impactando la vivienda.

Publicidad

El accidente deja nuevamente en el centro de la atención las consecuencias que pueden generar los siniestros viales cuando vehículos de carga pierden el control y terminan involucrando a viviendas y otros actores de la vía.

Relacionados

Accidente de tránsito

Girón

Santander

Bucaramanga

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad