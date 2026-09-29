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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fatal accidente de tractomula en la vía Lebrija- Girón: se quedó sin frenos

Fatal accidente de tractomula en la vía Lebrija- Girón: se quedó sin frenos

El vehículo de carga bajaba por la vía cuando perdió el control y arrasó varios vehículos. Luego chocó contra una vivienda, la destruyó y terminó volcado. El conductor murió en el lugar.

Grave accidente en el municipio de Girón Santander.
Grave accidente en el municipio de Girón Santander.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Una persona murió y seis más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito registrado este martes 29 de septiembre, en el sector de Puerta Grande, en Girón, Santander.

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El accidente ocurrió hacia las 5:45 de la tarde, en la vía que de Lebrija conduce hacía Girón, cuando una tractomula de placas VVA-563, que transportaba huevos y estaba afiliada a la empresa Avícola El Guamito, habría presentado una falla en el sistema de frenos.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la parte trasera de un furgón de la empresa Envía, de placas ESX-610. En medio del accidente también fueron impactadas dos motocicletas.

Tras el fuerte impacto, la tractomula terminó volcada por completo, mientras que el furgón salió de la vía y terminó chocando contra la pared de un lote deshabitado.

El impacto también provocó daños en una vivienda ubicada en el sector, donde se encontraban dos personas que resultaron lesionadas.

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El balance preliminar entregado por las autoridades es de una persona fallecida y seis heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

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Las motocicletas involucradas, una boxer blanca y otra de color azul, quedaron sobre la vía tras el impacto.

La hipótesis preliminar del accidente apunta a una falla en los frenos de la tractomula, aunque serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer las causas del siniestro.

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La emergencia fue atendida por organismos de socorro y autoridades de tránsito en este corredor vial de Girón.

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