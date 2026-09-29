Fatal accidente de tractomula en la vía Lebrija- Girón: se quedó sin frenos

Una persona murió y seis más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito registrado este martes 29 de septiembre, en el sector de Puerta Grande, en Girón, Santander.

El accidente ocurrió hacia las 5:45 de la tarde, en la vía que de Lebrija conduce hacía Girón, cuando una tractomula de placas VVA-563, que transportaba huevos y estaba afiliada a la empresa Avícola El Guamito, habría presentado una falla en el sistema de frenos.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la parte trasera de un furgón de la empresa Envía, de placas ESX-610. En medio del accidente también fueron impactadas dos motocicletas.

Tras el fuerte impacto, la tractomula terminó volcada por completo, mientras que el furgón salió de la vía y terminó chocando contra la pared de un lote deshabitado.



El impacto también provocó daños en una vivienda ubicada en el sector, donde se encontraban dos personas que resultaron lesionadas.

El balance preliminar entregado por las autoridades es de una persona fallecida y seis heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

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Las motocicletas involucradas, una boxer blanca y otra de color azul, quedaron sobre la vía tras el impacto.

La hipótesis preliminar del accidente apunta a una falla en los frenos de la tractomula, aunque serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer las causas del siniestro.

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La emergencia fue atendida por organismos de socorro y autoridades de tránsito en este corredor vial de Girón.

