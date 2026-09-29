No para la violencia en Santander: tres hombres fueron asesinados en Puerto Wilches y Floridablanca

La violencia continúa en Santander. Se registraron tres homicidios en Puerto Wilches y Floridablanca, además de dos personas heridas con arma de fuego en el ataque ocurrido en el área metropolitana de Bucaramanga.

En Puerto Wilches se registraron dos homicidios en medio de una seguidilla de hechos violentos que mantiene en alerta a las autoridades. Uno de los casos corresponde a Mauricio Briceño Amaya, de 31 años, quien fue atacado a tiros mientras se encontraba en el sector del barrio Torcoroma. Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon y huyeron del lugar.

El otro homicidio ocurrido en este municipio corresponde a un joven que fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes, en inmediaciones de la sede de la Nueva EPS. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

En Floridablanca, el hecho ocurrió hacia las 10:51 de la mañana, en una estación de servicio ubicada sobre el Anillo Vial, en el sector de Zona Refrescante. Hasta allí llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y, según el reporte preliminar de las autoridades, dispararon contra una persona que se encontraba en el lugar.



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La víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el sitio. Otra persona que estaba en la estación de servicio también resultó herida y fue trasladada a la Clínica Foscal.

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Tras el ataque, la Policía activó un plan candado y logró ubicar a los presuntos responsables en el sector de Codisel. Los hombres abandonaron la motocicleta y huyeron hacia una zona boscosa.

Los uniformados desplegaron un cerco en el lugar y, según el reporte policial, se produjo un intercambio de disparos. Uno de los presuntos agresores resultó herido en una pierna y fue capturado. En total, dos personas fueron capturadas por el homicidio.

Las autoridades investigan ahora los móviles de estos ataques y buscan establecer si existe alguna relación entre los homicidios registrados en Puerto Wilches y el caso ocurrido en Floridablanca.