A juicio optómetra por presunto abuso sexual contra su hijastra en Santander

El proceso penal contra un optómetra investigado por presuntos delitos sexuales contra su hijastra cuando era menor de edad avanza en los juzgados de San Gil. Según el abog ado que representa a la víctima, los hechos habrían comenzado en 2008, cuando la entonces niña tenía aproximadamente 10 años.

El abogado de la víctima, Alirio Castellanos, explicó que inicialmente se habrían presentado tocamientos y que, con el paso de los años, los hechos presuntamente se agravaron.

“Comenzaron unos tocamientos iniciales por parte de Braulio Benito Díaz Gómez y luego eso se fue incrementando al momento en que ya, pasados unos años, se cometió acceso carnal violento, siendo la niña precisamente todavía menor de 14 años”, señaló Castellanos.

De acuerdo con el abogado, la denuncia fue presentada en 2015 y, cuando asumió la representación de la víctima en 2025, el proceso llevaba varios años sin avances. Aseguró que desde entonces presentó diferentes solicitudes para impulsar las actuaciones judiciales y lograr que se realizara la imputación.



“Intensifiqué todas las actuaciones procesales tendientes a que se formulara imputación”, afirmó el abogado, quien agregó que presentó derechos de petición y una acción de tutela para pedir celeridad en el proceso.

Castellanos indicó que, aunque el Tribunal Superior de San Gil declaró improcedente la tutela, en la decisión se habría llamado la atención a la Fiscalía para que diera prioridad al caso, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos investigados.

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Posteriormente se realizó la audiencia de formulación de imputación y luego la de acusación. Según el abogado, la Fiscalía imputó varios delitos, entre ellos acto sexual abusivo, acto sexual violento contra menor de edad y acceso carnal violento, los cuales se mantuvieron en la acusación.

El representante de la víctima también cuestionó que durante el trámite del proceso no se hubiera solicitado una medida de aseguramiento contra el procesado.

“Solicité por escrito a la Fiscalía que analizara esa posibilidad de medida de aseguramiento carcelaria debido a la gravedad de los hechos investigados y a que la presunta víctima era menor de 14 años al momento de algunos de los hechos, pero no se dio”, indicó.

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Actualmente, Díaz Gómez continúa en libertad y el proceso se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria. La próxima diligencia está programada para el 13 de octubre, cuando la juez segunda penal del circuito de San Gil deberá definir cuáles elementos materiales probatorios y pruebas podrán ser presentados durante el juicio.

“Va a determinar qué pruebas, qué elementos materiales de prueba permite ingresar al juicio y cuáles no y luego se señala la fecha para la iniciación del juicio”, explicó Castellanos.

La presunta víctima, quien actualmente tiene 27 años, deberá afrontar la siguiente etapa del proceso mientras la justicia determina la responsabilidad penal del acusado.