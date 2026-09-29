MinAmbiente revoca otra resolución del gobierno Petro sobre protección de Santurbán

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocó la decisión que había prorrogado hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán, una medida que había sido adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro.

La decisión la tomó el ministro de Ambiente ad hoc para temas de Santurbán, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, quien fue designado como ministro de Ambiente ad hoc mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026. La designación se produjo después del impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, para intervenir en estos asuntos.

La reserva temporal había sido prorrogada mediante la Resolución 0970 de 2026 y contemplaba un área de 73.432,42 hectáreas. La medida tenía vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, mientras avanzaban estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos sobre la zona.

Con la nueva decisión, vuelven a regir las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, con sus respectivos anexos y en las condiciones que tenían antes de la expedición de la Resolución 0970.



#Atención. El gobierno de Abelardo acaba de tumbar otra de las medidas que protegían a Santurbán. En menos de 2 meses de su mandato ha tumbado 3 resoluciones que protegían el agua de 2.5 millones de colombianos. Y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán.



Ayer… pic.twitter.com/SWjZF888fF — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) September 29, 2026

En la práctica, esto significa que se pierde la prórroga que había establecido la Resolución 0970, así como las modificaciones realizadas sobre el área geográfica y la cartografía de la reserva. La figura de reserva temporal no desaparece automáticamente, pero queda nuevamente sometida al plazo de vigencia establecido originalmente en la Resolución 0221.

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La revocatoria se fundamenta en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la revocación directa de los actos administrativos cuando sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley. Por esta razón, la decisión del Ministerio plantea que el cuestionamiento a la Resolución 0970 tiene un fundamento jurídico y no corresponde únicamente a un cambio de criterio sobre la conveniencia de la medida.

La Resolución 0970 había modificado la reserva temporal para actualizar su área, precisar su cartografía y prorrogar su vigencia; todos esos cambios quedan sin efecto con la revocatoria.

Uno de los efectos concretos de la decisión está relacionado con la información minera. La resolución ordena comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Minería para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se realicen las actualizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Gestión Minera.

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La decisión también será comunicada a entidades como la CDMB, ANLA, Parques Nacionales Naturales, Gobernación de Santander, Ministerio de Minas y Energía y la ANM, además de las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

La revocatoria no elimina por sí sola la figura de protección, pero sí devuelve el proceso al marco establecido por las resoluciones de marzo de 2025 y deja sin efecto la prórroga y las modificaciones introducidas en agosto de 2026.

El caso vuelve a quedar así en el centro de la discusión sobre la delimitación de Santurbán, la protección de sus recursos hídricos y las actividades mineras en la región.

La decisión genera críticas del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que cuestionó las recientes actuaciones del Gobierno Nacional frente a las medidas de protección del ecosistema.

“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló el Comité.

La organización también relacionó la decisión con el futuro proyecto minero de Aris Mining en la región y advirtió que la compañía podría presentar una solicitud de licencia ambiental el próximo año.

Otro de los puntos planteados por la organización es la consulta pública relacionada con la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Comité estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Ministerio de Ambiente reabra dicha consulta y advirtió que, de no hacerlo, convocaría movilizaciones en Bogotá.

🚨 ¡A Bogotá por Santurbán!



Más de 200 personas reunidas en la Asamblea del @ComiteSanturban dieron un ultimátum al Gobierno: a más tardar el 13 de noviembre debe publicar y abrir a consulta la reserva de "La Baja" que protegía Santurbán y que su ministro impedido Fabio arjona… pic.twitter.com/2L4FpEvqRQ — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) September 24, 2026

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Esta controversia se suma a la decisión adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había declarado una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. El Gobierno argumentó entonces que el trámite presentaba irregularidades y que debía reiniciarse para garantizar transparencia y participación ciudadana.

Santurbán es considerado un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander. El propio Ministerio de Ambiente ha señalado que el sistema hídrico asociado al páramo es fundamental para la seguridad hídrica de la región y que beneficia a más de 2,5 millones de habitantes.