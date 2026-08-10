California alerta por impacto de nuevas resoluciones de MinAmbiente sobre Santurbán

La Alcaldía de California, Santander, manifestó su preocupación por las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que podrían generar incertidumbre sobre el futuro socioeconómico del municipio, ubicado en la zona de Santurbán.

En un comunicado, el alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, señaló que las nuevas disposiciones no solo tendrían efectos sobre la pequeña minería y la minería tradicional, sino también sobre actividades económicas relacionadas con el comercio, la hotelería, los servicios y otras fuentes de empleo de la comunidad.

El mandatario municipal advirtió además sobre la situación de las familias que dependen de la minería y recordó que, durante varios años, el Gobierno Nacional ha promovido procesos para avanzar hacia la formalización y legalización de esta actividad.

La Alcaldía aseguró que comparte la necesidad de proteger el agua y el páramo de Santurbán, pero pidió que las decisiones ambientales se adopten con base en evaluaciones técnicas, procesos transparentes de licenciamiento y espacios efectivos de concertación con las comunidades.



“La protección del agua y del Macizo de Santurbán jamás ha estado en discusión en nuestro municipio”, señala el comunicado, en el que se insiste en que la conservación ambiental debe ser compatible con el desarrollo económico y social de la región.

La posición de California se conoce en medio de la controversia generada en Santander por las recientes medidas del Ministerio de Ambiente relacionadas con el páramo y el Macizo de Santurbán. Comunidades campesinas, mineros y comerciantes de Soto Norte han expresado reparos frente a las nuevas disposiciones y han advertido posibles impactos sobre el empleo y las actividades económicas de la zona.

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El Ministerio, por su parte, sostiene que las medidas hacen parte de la protección ambiental de Santurbán y del cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la delimitación del complejo de páramos. Recientemente, el Gobierno anunció una nueva delimitación progresiva del complejo Jurisdicciones Santurbán-Berlín.

La Alcaldía de California informó que ya activó gestiones e instancias institucionales para defender los derechos de la comunidad y solicitó al Gobierno Nacional garantizar medidas que permitan armonizar la protección ambiental con el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible.