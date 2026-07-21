Gobernador de Santander pide al presidente electo corregir rumbo de Santurbán

La accidentada jornada de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, realizada el sábado 18 de junio en Bucaramanga, terminó suspendida por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en medio de enfrentamientos, denuncias por falta de garantías y cuestionamientos al proceso. Tras lo ocurrido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió al presidente electo y al nuevo ministro de Ambiente replantear el rumbo de la delimitación para garantizar una concertación transparente y legítima.

El mandatario departamental aseguró que los hechos registrados eran previsibles y recordó que, días antes, había solicitado oficialmente aplazar la convocatoria hasta que existieran reglas claras, igualdad de condiciones para los participantes y garantías para todos los sectores involucrados.

"Lo ocurrido hoy era previsible y pudo evitarse. Como gobernador de Santander y veedor de este proceso advertí, mediante comunicación oficial, que la convocatoria debía aplazarse. No fuimos escuchados. El resultado fue una jornada marcada por el desorden, la falta de garantías y una profunda desconfianza, exactamente lo que buscábamos evitar", manifestó Díaz.

El gobernador Juvenal Díaz aseguró que el fracaso de la mesa de concertación para la delimitación de Santurbán era previsible y pudo evitarse. Señaló que había solicitado aplazar la convocatoria por falta de garantías y pidió al nuevo minAmbiente asumir el proceso como prioridad. pic.twitter.com/GDUhkDiiZM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 19, 2026

Ante este panorama, el gobernador solicitó al nuevo ministro de Ambiente, Fabián Arjona, asumir como prioridad la delimitación de Santurbán, corregir el proceso y liderar una nueva etapa de concertación que brinde confianza y legitimidad a las comunidades de Santander.



La jornada no alcanzó a desarrollar la concertación prevista, ya que la Procuraduría solicitó levantar la mesa luego de evidenciar problemas de participación y garantías para los asistentes.

Durante la sesión también se registró un momento de tensión cuando integrantes del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán intentaron agredir al procurador delegado, Alberto Rivera Balaguera, quien exigía que se permitiera, en igualdad de condiciones, la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga.

💧Estamos unidos en la defensa del agua y el páramo de Santurbán. No vamos a caer en la trampa de escoger entre el veneno de las multinacionales y entre el veneno de la minería ilegal.



Nosotros ya escogimos defender el agua de más de 2.5 millones de personas.… pic.twitter.com/oPwGW6b2Ta — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) July 18, 2026

Las críticas también llegaron desde las comunidades de Soto Norte. Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá, cuestionó la rapidez con la que el Gobierno Nacional pretende concluir un proceso que, según afirmó, lleva años sin lograr consensos.

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"En Suratá hicimos 36 reuniones durante ocho años para concertar y no fue posible llegar a un acuerdo. Ahora pretenden resolver en dos reuniones en Bucaramanga lo que no se ha podido concertar en ocho años con los seis municipios de Soto Norte", señaló Maldonado.

Nueve años después, Santurbán sigue sin consensos: mesa de concertación fue suspendida #VocesySonidos



https://t.co/tJklcRAIPn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 20, 2026

El líder minero aseguró que cualquier decisión debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos y sociales, y no en acuerdos apresurados que desconozcan la realidad de las comunidades que habitan el territorio.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza afirmó que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser la protección de Santurbán, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, y no facilitar proyectos de explotación minera.

Mineros rechazan medidas sobre Santurbán y anuncian acciones legales contra Minambiente #VocesySonidos https://t.co/CFXikdR6OS pic.twitter.com/MKVuLdLlWJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 19, 2026

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La congresista advirtió que el páramo no puede reducirse a una simple línea de delimitación, pues constituye un sistema hidrológico integral cuya afectación podría comprometer acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad de una región que abastece de agua potable a millones de personas.

La suspensión de la mesa de concertación deja nuevamente en incertidumbre uno de los procesos ambientales más sensibles del país, mientras las comunidades, autoridades y el Gobierno Nacional deberán definir el futuro de una nueva convocatoria para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.