"Zona reserva no afectará pequeña minería": Comité Santurbán por resolución de MinAmbiente

El anuncio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la declaración de una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán ha generado un intenso debate en Santander. Mientras algunos sectores expresan su preocupación por los efectos en la minería, el Comité para la Defensa del Agua y Santurbán ofreció una rueda de prensa para desmentir lo que calificaron como "información falsa" difundida por multinacionales del sector minero.

Según el Comité, la resolución no afectará a los pequeños mineros ni a otras actividades económicas esenciales en la región, como la agricultura y la ganadería.

Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán , enfatizó que la resolución busca un ordenamiento minero ambiental y que su alcance ha sido tergiversado por grandes empresas del sector.

"La resolución es clara: no se van a afectar las actividades de agricultura, pecuarias, de turismo, viales, de educación ni de salud. Esa es una de las mentiras que en esta rueda de prensa queríamos desmentir por parte de las multinacionales, que han intentado hacer creer que esta resolución afectará a 35.000 personas en Soto Norte. Eso no es cierto. Soto Norte no es minero; de los seis municipios que lo componen, cuatro tienen tradición agropecuaria, por lo que no se verán afectados", aseguró.

El Comité Por la Defensa de Santurbán aclaró que la resolución de Minambiente sobre la zona de reserva temporal, no afectará la minería tradicional. "Hay 600 hectáreas libres para formalización de pequeños mineros", Mayerly López #VocesySonidos pic.twitter.com/hbOCgRhXB3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 11, 2025

La activista ambiental también aclaró que la resolución no condena a la ilegalidad a los mineros artesanales, sino que abre la puerta a su formalización. En este sentido, López criticó la iniciativa del proyecto Calimineros, que busca legalizar a pequeños mineros a través de multinacionales como Minesa y Aris Mining, una práctica que, según ella, no está permitida por la nueva regulación.

"La resolución deja más de 600 hectáreas libres para la formalización minera. No es cierto que esto vaya a condenar a la ilegalidad a los pequeños mineros", destacó.

Lo que dice la resolución sobre la minería de pequeña escala

El artículo 4 de la resolución establece que los mineros tradicionales con proyectos de pequeña escala (áreas menores a 150 hectáreas o con volúmenes de explotación limitados) podrán continuar sus actividades y tramitar las licencias ambientales correspondientes. Además, las autoridades deberán evaluar el impacto de la actividad y considerar la tradicionalidad de la minería en cada caso.

Por su parte, el artículo 5 garantiza que las áreas que no formen parte efectiva de la zona de reserva seguirán su curso ante las autoridades para su formalización y legalización. Esto permitirá a los pequeños mineros continuar operando dentro del marco legal, sin quedar en la ilegalidad.

El anuncio de la zona de reserva temporal ha generado posiciones divididas en Santander. Mientras el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán , criticó la falta de concertación con los municipios afectados, el Comité para la Defensa del Agua sostiene que la medida es necesaria para proteger las fuentes hídricas y evitar el avance de la minería a gran escala.

Según el documento del Ministerio de Ambiente, la reserva abarca 76.012 hectáreas, de las cuales Suratá (34,04%) y Matanza (29,81%) concentran la mayor extensión.