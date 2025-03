Mineros de Santander demandarán resolución de zona de reserva en Santurbán

Luego de que se conociera la firma de la resolución No. 0221 del 3 de marzo de 2025 por parte de la ministra de Ambiente saliente, Susana Muhamad , que establece una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en el macizo de Santurbán, con el objetivo de proteger el agua y restringir la actividad minera en la región, desde la Asociación de Mineros de Santander (Asomineros), han manifestado su rechazo a la resolución y anunciaron que la demandarán, argumentando que Muhamad estaba impedida para firmarla.

"Ella no podía firmar, pero la firmó sin haber solucionado una recusación. Ya iniciamos los procesos jurídicos necesarios, para nosotros simplemente no tiene validez. Igual sacaron algo que no tiene sustento técnico, lo que hicieron fue publicarla sin ningún soporte. No nos respondieron un derecho de petición a Asomineros . El afán de la ministra y su odio contra la comunidad de Soto Norte la llevó a cometer muchos errores", manifestó Ivonne González, representante de Asomineros.

Asomineros hace referencia a una solicitud de recusación enviada el pasado 27 de febrero a Muhamad, en la que argumentaban su falta de imparcialidad para tomar decisiones sobre el páramo de Santurbán debido a su vínculo con el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán y su postura crítica hacia la minería en la región. Según la asociación, esta solicitud nunca fue respondida.

Por su parte, desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán celebraron la decisión. "El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán celebramos la noticia de las zonas de reserva temporal para el páramo de Santurbán. Esa noticia trae consigo un hecho concreto y es que se detiene durante dos años la actividad minera de Minesa. Además, como hemos venido diciendo, no afecta ninguna actividad agrícola ni agropecuaria del territorio", manifestó Danikka Macías, vocera del comité.

El ambientalista Edwin Rodríguez Salah también destacó la importancia de la medida.

"Este paso de la declaratoria del área de reserva de recursos naturales enSanturbán es un paso imprescindible para la implementación efectiva del ordenamiento del territorio alrededor del agua", indicó el ambientalista.

La resolución establece que la restricción a la minería tendrá una duración de dos años, impacta más de 75.000 hectáreas de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.