Declaran zona de reserva temporal en Santurbán: protege fuentes hídricas, dice MinAmbiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró, el pasado 3 de marzo, una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán. Esta medida busca resguardar ecosistemas estratégicos y garantizar la sostenibilidad de las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y otros municipios, dice la resolución firmada por la saliente ministra, Susana Muhamad .

La zona de reserva temporal cubre 76.012 hectáreas en los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, e incluye áreas de alta biodiversidad y vitales para la regulación hídrica. Se trata de una región donde se han registrado conflictos socioambientales derivados de la actividad minera, lo que llevó a la adopción de esta medida como una acción preventiva, señala el documento.

Distribución de la zona de reserva

El municipio con mayor extensión dentro de la zona de reserva es Suratá con 25.871 hectáreas (34,04%), seguido de Matanza con 22.659 hectáreas (29,81%), Charta con 11.283 hectáreas (14,84%), Tona con 5.884 hectáreas (14,84%), California con 3.496 hectáreas( 4,60%) y Vetas con 1.890 hectáreas (2,49%). Por su parte, Bucaramanga con 4.925 hectáreas representa un 6,48% del área protegida.

Esta declaratoria responde a estudios científicos que, según el Ministerio de Ambiente, evidenciaron altos niveles de contaminación por mercurio, plomo y arsénico en fuentes hídricas, así como la necesidad de preservar el equilibrio ecológico del macizo de Santurbán.

Con esta medida, el Gobierno busca "evitar la degradación del ecosistema, proteger los nacimientos de agua y prevenir el avance de la minería en zonas de alta sensibilidad ambiental". Sin embargo, la decisión también genera inquietud en sectores mineros que ya cuentan con títulos vigentes en la zona.

Este viernes, pequeños mineros, campesinos, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga marcharon desde la sede de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) hasta la Gobernación de Santander, en contra del Ministerio de Ambiente y en rechazo al proyecto de resolución que establece un área de reserva temporal en Santurbán.

“Yo le quiero decir al Gbierno Nacional queprimero lo del páramo, la delimitación pendiente, porque no la han definido, pero que no nos haga una reserva y no nos pague con una ley que lo que hace no es más sino corrernos de Colombia. Como minero llevo más de 15 años y al pequeño minero no le ponen sino unas normas para cerrar las empresas, así como quiere Petro”, comentó Camilo Mora, un minero del municipio de Vetas.

Esta es la resolución 0221 de 2025, publicada en el Diario Oficial: