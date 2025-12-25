En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Liberan a 60 detenidos poselectorales en Venezuela

Liberan a 60 detenidos poselectorales en Venezuela

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad