Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, miles de apostadores participan a diario desde diferentes ciudades y municipios del país, atentos a los resultados oficiales de cada sorteo y a las múltiples oportunidades de ganar que ofrece este juego.



Númeor ganador de Dorado Tarde hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con el plan de premios oficial, los pagos por cada peso apostado se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades de obtener premios cuando esta coincide con el número ganador oficial, haciendo que el juego resulte aún más dinámico y atractivo para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo, seguro y transparente. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro

Cumplir con estas condiciones garantiza un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares y tradicionales del país.