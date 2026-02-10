Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina números tradicionales con los signos del zodiaco. Esta modalidad ha logrado atraer a miles de jugadores por su dinámica sencilla, accesible y diferente frente a otros sorteos disponibles en el país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol ofrece a los participantes la posibilidad de realizar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que permite una experiencia de juego flexible y entretenida. Para jugar, los apostadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido significativamente a su crecimiento y popularidad en distintas regiones de Colombia.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ser un juego accesible para todo tipo de público, con montos de apuesta ajustados a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la legalidad del juego, así como la seguridad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, los ganadores deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida en los últimos 30 días.

Con estos lineamientos, el Super Astro Sol garantiza un proceso de pago seguro, ordenado y transparente para todos sus ganadores, fortaleciendo la confianza de los jugadores en este popular chance colombiano.