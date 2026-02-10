En vivo
Colombia Humana retira reposición contra sanción del CNE por irregularidades en campaña Petro 2022

Esto significa que en la práctica, el Movimiento Colombia Humana acepta el fallo sancionatorio del CNE relacionado con las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y por lo tanto, habilita al Consejo Nacional Electoral para el cobro de la millonaria multa.

