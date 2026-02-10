Colombia Humana retira reposición contra sanción del CNE por irregularidades en campaña Petro 2022

Este martes, el apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, al que pertenece el presidente Gustavo Petro, radicó un memorial ante el Consejo Nacional Electoral, en el que manifiesta que desiste del recurso de reposición interpuesto contra la decisión del CNE que les ordenó el pago de una multa cercana a los 1.200 millones de pesos por haber sido encontrado corresponsable de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022.

Blu Radio conoció en primicia el documento enviado a los magistrados Benjamín Ortiz y Alvaro Hernán Prada en el que dice textualmente el abogado Ulises Durán que “en mi calidad de apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, me permito manifestar que DESISTO del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del día 27 de noviembre de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral” y agrega que “en consecuencia, solicito que se acepte mi desistimiento y se actúe en consecuencia”

Esto significa que en la práctica, el Movimiento Colombia Humana acepta el fallo sancionatorio del CNE relacionado con las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y por lo tanto, habilita al Consejo Nacional Electoral para el cobro de la millonaria multa, que podría ser asumida por el Pacto Histórico, con cargo a los gastos de funcionamiento del partido.

Lo que hay detrás de esta “movida” es la intención de agilizar la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico, para lo cual, los partidos que se fusionan no deben tener investigaciones ni sanciones pendientes, en este caso, con la aceptación de la sanción del CNE por la campaña Petro Presidente, se allana este camino.



Adicionalmente, hay afán para evitar posibles sanciones o la caída de la elección de congresistas, en particular en el caso de la lista de la Colombia Humana a la Cámara de Representantes por Bogotá, que tuvo que inscribirse provisionalmente por el Pacto Histórico.