A la cárcel seis personas que hurtaron camión cargado con bultos de sal en Huila

A través de un plan candado y en una persecución de película la Policía de Tránsito detuvo a un camión que había sido hurtado cargado con más de 120 bultos de sal en el sector conocido como Bajo Sartenejo, en la vía principal que comunica al municipio de Garzón con Neiva.

Minutos después, los uniformados motorizados lograron la captura de otras cuatro personas involucradas en el hurto del automotor de carga, cuando se movilizaban en dos automóviles particulares en inmediaciones del centro poblado de La Jagua en la vía Garzón – Pitalito.

“Hemos capturado a seis delincuentes, quienes en plena vía nacional Ruta 45 habían hurtado un camión con la mercancía que llevaba, las dos personas propietarias de la carga, de inmediato dieron aviso a la policía de Garzón, se coordinó con policía de carreteras y con los comandantes de las estaciones de policía de Gigante y Altamira y se logró la captura de estos delincuentes” indicó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de Policía Huila.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo hurtado y recuperado es un camión de estacas marca HINO línea FC500, color blanco, avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que los 120 bultos de sal estarían avaluados en la suma de 12 millones de pesos.



Los seis capturados identificados como Juan Camilo Gómez, Luis Fernando Vivas, Gisela Juliana, Maicol López, Alexis Mosquera y Fredy Varón, fueron imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y un Juez de Control de Garantías de Garzón, Huila, les impuso medida privativa de la libertad en centro penitenciario. La mujer tendrá casa por cárcel.