El fallo de Corte Suprema que ordenó reconocer pensión de invalidez a hombre con depresión crónica

Un fallo clave profirió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a un hombre que presentó una tutela contra Colpensiones que le había negado el reconocimiento de la prestación.

Todo comenzó en 2016 cuando el hombre fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 63,60 %, estructurada desde el 15 de septiembre de 2012, como consecuencia de un trastorno mixto de ansiedad y depresión severa, catalogado como enfermedad crónica.

Foto: archivo.

Colpensiones rechazó inicialmente la solicitud de pensión argumentando que el afiliado no cumplía con el requisito de haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues solo acreditaba 36,43 semanas.

La Corte Suprema de Justicia estableció que ese análisis fue incompleto. Los magistrados advirtieron que, a pesar de que médicamente la invalidez se fijó en 2012, el trabajador continuó laborando y cotizando hasta enero de 2013, lo que demostraba que conservaba una “capacidad laboral residual”.



Persona contando billetes. Foto. Blu Radio

Tras revisar la historia laboral y los dictámenes médicos, la Sala Laboral concluyó que el hombre sí cumplió con el mínimo de semanas exigidas, si se toman en cuenta los aportes realizados hasta enero de 2013.

La Corte Suprema de Justicia hizo un ajuste a la decisión y declaró prescritas las mesadas causadas antes del 9 de febrero de 2014, debido a que el afiliado solo presentó su reclamación formal en 2017.