Judicial  / El fallo de Corte Suprema que ordenó reconocer pensión de invalidez a hombre con depresión crónica

El fallo de Corte Suprema que ordenó reconocer pensión de invalidez a hombre con depresión crónica

El alto tribunal le dio la razón a un hombre y ordeno reconocer su pensión de invalidez tras ser diagnosticado con depresión crónica, al considerar que, pese a su condición, mantuvo capacidad laboral y continuó cotizando

