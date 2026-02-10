Celulares plegables en 2026: cuál smartphone flexible comprar en Colombia

Apenas inicia el segundo mes de 2026 y, con ello, el mercado tecnológico empieza a dar luces de lo que vendrá para este año. Como es de esperar, los avances en este sector son pan de cada día y marcan el ritmo de la industria.

Con el paso de los años, las personas se han adaptado a lo que la innovación ofrece en dispositivos móviles. Marcas como Samsung, Huawei, iPhone y Xiaomi, entre otras, llegan con nuevos smartphones que terminan siendo tendencia, ya sea por su diseño o por su tecnología. En ese escenario, los diseños plegables siguen despertando miradas por su estilo diferencial.



¿Cuál celular plegable tener en 2026?

Huawei y sus teléfonos plegables para 2026

Huawei Mate X7, nuevo plegable Cortesía Huawei

Huawei continúa a la vanguardia tecnológica con dispositivos que apuestan por el diseño y la resistencia estructural.



HUAWEI Mate X7: Lanzado en febrero de 2026, este modelo destaca por su diseño ultradelgado y una batería de 5.600 mAh con gestión térmica avanzada. Su pantalla plegable ofrece frecuencia de actualización adaptativa y alta fidelidad de color. En fotografía, integra una cámara de 50 MP con apertura variable y una IA que optimiza la grabación de video Ultra HDR.



Samsung y sus teléfonos plegables para 2026

Galaxy Fold series 7 Suministrado Samsung

Samsung, desde 2019, ha marcado tendencia en el segmento plegable. Para 2026, la productividad y el diseño son claves, con la incorporación del Snapdragon 8 Gen 5 y una Galaxy AI más intuitiva.



Galaxy Z Fold7: Este modelo destaca por su pantalla interna Dynamic AMOLED 2X más brillante y resistente. Incorpora un sistema de cámaras de 200 MP, pensado para creadores de contenido. Su batería de 4.600 mAh ofrece autonomía diaria, apoyada por una gestión inteligente de energía.



Galaxy Z Flip7 FE: La sorpresa llega con esta versión Fan Edition, que busca acercar la tecnología plegable a más usuarios. Reduce algunos detalles en materiales, pero conserva un procesador de gama alta, una cámara de 12 MP y la experiencia de inteligencia artificial de Samsung.

Xiaomi y su plegable en 2026

Xiaomi plegable Suministrado Xiaomi

Xiaomi irrumpe con fuerza con el Mix Flip, un equipo que combina diseño y potencia. Incorpora el Snapdragon 8 Gen 3, optimizado con IA avanzada para eficiencia energética y traducción en tiempo real. Sobresale su pantalla externa funcional y el panel principal de 120 Hz. En fotografía, las ópticas Leica garantizan buenos resultados, mientras que su batería de 4.780 mAh con carga rápida asegura autonomía prolongada.

Motorola y sus teléfonos plegables para 2026

Motorola razr 60 Ultra Motorola

Motorola, con la intención de evocar el clásico RAZR V3, lanzó la serie Razr 60, adaptada a las exigencias actuales.

