En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Celulares plegables en 2026: cuál smartphone flexible comprar en Colombia

Celulares plegables en 2026: cuál smartphone flexible comprar en Colombia

Los celulares plegables se consolidan en 2026 como una de las grandes apuestas tecnológicas, con diseños innovadores, mayor potencia y experiencias más versátiles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad