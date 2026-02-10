Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido con el paso de los años, este sorteo se mantiene como una de las opciones preferidas por miles de jugadores en distintas regiones del país.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se dan a conocer pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los jugadores consultar de manera rápida si su número fue el ganador.
Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas alternativas hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.
El valor de las apuestas en Caribeña Día es accesible y está pensado para todo tipo de jugadores:
Esta amplitud en los montos ha sido clave para que el chance Caribeña Día conserve su popularidad en todo el territorio nacional.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Con este proceso, Caribeña Día busca garantizar un cobro de premios seguro, transparente y confiable para todos sus ganadores.