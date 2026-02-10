Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido con el paso de los años, este sorteo se mantiene como una de las opciones preferidas por miles de jugadores en distintas regiones del país.



Número ganador del chance Caribeña Día hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se dan a conocer pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los jugadores consultar de manera rápida si su número fue el ganador.



¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El valor de las apuestas en Caribeña Día es accesible y está pensado para todo tipo de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta amplitud en los montos ha sido clave para que el chance Caribeña Día conserve su popularidad en todo el territorio nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con este proceso, Caribeña Día busca garantizar un cobro de premios seguro, transparente y confiable para todos sus ganadores.