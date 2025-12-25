Investigan doble homicidio ocurrido durante celebración de Navidad en Barranquilla

Como una presunta venganza de la banda criminal Los Pepes es investigado hasta el momento el doble homicidio que se registró durante la noche de navidad en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Justo en ese punto se encontraban departiendo en plena vía pública Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, cuando casi a medianoche fueron ultimados con arma de fuego por tres hombres desconocidos que los abordaron en dos motocicletas.

Pese a que en medio de las indagaciones lideradas por agentes del CTI de la Fiscalía se conoció que ninguno de los occisos presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, sí aclaró la Policía Metropolitana que, al parecer, uno de ellos es señalado de participar en la muerte del hermano de alias 'Sombra', respetado integrante de la banda Los Pepes, grupo que hoy está en conversaciones con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de entablar una mesa de paz urbana de la que también harían parte Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.

En dicha celebración, afirman reportes, estaban otras tres personas más que se salvaron de ser alcanzadas por las balas perpetradas.



Mientras tanto, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, se reportó la muerte de Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, momentos en los que también departía en el barrio Centro del municipio de Ponedera.

El principal sospechoso de su muerte es un adolescente de 17 años que, gracias a la descripción de la comunidad, fue aprehendido por las autoridades en ese municipio y puesto a disposición de la autoridad competente, la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Cantillo Ferrer alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y trasladado hasta la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Vale la pena destacar que, durante los operativos de seguridad de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de la Nochebuena, fue capturado Victor Alfonso Muñoz Nuñez, requerido por la autoridad judicial por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el municipio de Soledad.

“El procedimiento se desarrolló en el barrio Villa Estadio, donde uniformados de la Policía realizaban verificación de antecedentes a personas. Durante este proceso, fue identificado un sujeto de 40 años de edad, a quien, tras la consulta en el dispositivo tecnológico institucional, le figuraba una orden de captura vigente. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo es solicitado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado. Una vez confirmada la orden judicial, fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente”, informó la institución armada.