Trasladan a Digno Palomino y alias 'Castor' hacia La Picota en Bogotá para cita con la DNI

En un pabellón de alta seguridad y con medidas especiales de vigilancia se encuentran en estos momentos Digno José Palomino Rodríguez, líder de la banda Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor', máxima cabecilla de Los Costeños, quienes según conoció Blu Radio tendrán una reunión privada con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia este lunes.

El objetivo del encuentro será verificar la posibilidad de avanzar en la etapa de alistamiento hacia un todavía eventual diálogo de paz urbana, recolectar datos de ambas estructuras y hablar de lo que dejó el supuesto cese de actividades delictivas adelantado en el presente mes de septiembre.

Sus llegadas se dieron en la mañana de este sábado y confirmó Blu Radio que la idea del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es devolverlos a sus penales en Cómbita, Boyacá, donde estaba alias 'Castor' y a cárcel La Picaleña en Ibagué, a donde fue enviado Digno a mediados de este año luego de protagonizar una violenta riña.

Recordemos que estas conversaciones con el Gobierno nacional sufrieron dificultades hace semanas por una presunta falta de compromiso en la estructura Los Pepes.



Del mismo modo, el máximo cabecilla de Los Costeños, Jorge Eliecer Díaz Collazos, ya tendría claro algunos beneficios que quisiera solicitar ante el Alto Comisionado, Otty Patiño.

También hay que decir que el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó hace poco desde Barranquilla que las cifras de criminalidad han venido bajando por el acercamiento que se ha venido dando con las estructuras delincuenciales, en especial por el pacto de cese al fuego que se ha establecido y que, según el alto funcionario, han mostrado "los primeros beneficios en las estadísticas".

En su tiempo aunque se abstuvo de revelar detalles, garantizó que "se ha adelantado bastante" en materia de acercamiento con las bandas, de cara a un diálogo de paz, y que es posible que el Ministerio del Interior también esté al frente de esto, pues ya ha venido realizando unas conversaciones importantes.