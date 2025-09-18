En vivo
Compulsan copias contra juez que dio casa por cárcel a Digno Palomino, jefe de Los Pepes

Compulsan copias contra juez que dio casa por cárcel a Digno Palomino, jefe de Los Pepes

En el documento se anuncia, además, que próximamente se definirá la apertura de una investigación disciplinaria.

Foto: Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial compulsó copias en contra del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla para que se investigue una presunta actuación irregular al concederle la detención domiciliaria al señalado jefe de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, Digno Palomino, por su presunta participación en 17 asesinatos, entre ellos el de una comerciante.

En el documento se anuncia, además, que en las próximamente se definirá la apertura de una investigación disciplinaria.

Recordemos que la polémica casa por cárcel a Palomino le fue otorgada el pasado viernes, luego de que el juez 102 William Saleme, resolviera un recurso de apelación que anuló la medida de aseguramiento que inicialmente había impartido y que una jueza en segunda instancia tumbó por faltó argumentación.

Le puede interesar: Juez reversa medida de aseguramiento contra Digno Palomino: ahora concedió domiciliaria

Por el momento, a pesar de la medida del juez Saleme, que favorece al líder de Los Pepes, este no podrá salir en libertad, pues tiene otra medida de aseguramiento por otro delito.

El fiscal que lleva el caso por los 17 asesinatos también apeló la decisión del juez de darle detención domiciliaria y, entre sus argumentos, expuso los testimonios de testigos que señalan a Palomino como el líder de la estructura criminal para la que trabaja el sicario que le quitó la vida a una comerciante por no cumplir con el pago de una extorsión.

Dice la Fiscalía que sí entregó las pruebas contundentes que vincularían a Digno con la banda Los Pepes y que no se puede pretender a que tenga que accionar un arma para poder señalarlo como responsable de un homicidio.

