Indignación en Barranquilla por agresión de hombre a su expareja: víctima recibió 12 puñaladas

Avanzando en su recuperación está en la clínica Murillo de Barranquilla Sherlyn Camila Monroy Turizo, la joven de 21 años que fue brutalmente apuñalada, según los reportes de las autoridades, por su expareja sentimental Camilo Pardo, conocido bajo el alias de Goyo, sobre quien ya posa una denuncia por tentativa de feminicidio en la Fiscalía.

La acalorada discusión tuvo lugar a las afueras de la casa de la víctima en el barrio San Isidro, suroccidente de Barranquilla, por lo que su padre Camilo Monroy declaró que quiere que se haga justicia y que el momento en el que auxilio a su hija nunca se le va a olvidar.

“Ahora mismo estoy sintiendo mucho dolor e impotencia por cómo poder no poder hacer nada, ver a tu hija ahí arrollada con esas heridas abiertas, verdaderamente eso traumatiza. Ese es un dolor o una imagen que jamás se me va a borrar de la mente”, dijo su padre a Blu Radio.

Pese a que Camilo tiene dos hijos con Sherlyn, uno de cinco años y otro de tres, dice el señor Camilo que desde hace dos años no estaban viviendo juntos.

“Ellos tenían tiempo de no estar juntos, pero las agresiones siempre fueron constantes. Incluso, yo iba a su casa y hablaba con él diciendo que no le pegara, que eso le duele a los padres. Fue constante. Ya se habían separado, pero aún así seguían saliendo. Le decía a mi propia hija que no le diera vía, pues se iba a sentir con autoridad sobre ella”, agregó.

El papá de la mujer herida calificó como triste que tengan que suceder desgracias para que de pronto las “mujeres pongan los pies sobre la tierra”.

Publicidad

Blu Radio conoció que Sheylin es barranquillera y se ganaba la vida como operaria en una panadería.