Juez reversa medida de aseguramiento contra Digno Palomino: ahora concedió domiciliaria

Una nulidad de la jueza de segunda instancia Shiela Tatiana Ortega fue necesaria para que el juez de garantías William Saleme ordenara en las últimas horas detención domiciliaria dentro de uno de los procesos del supuesto cabecilla de Los Pepes, Digno Palomino, cuya defensa alegaba haber recibido inicialmente una medida de aseguramiento sin justificar.

Tras recibir los argumentos de nulidad de la togada de segunda instancia, en los que afirma que no hubo fundamentos que relacionan a Digno con un peligro para la comunidad, se propició una nueva audiencia en la que el juez Saleme revisó nuevamente el caso y determinó que la Fiscalía no probó que se hayan acordado más 17 homicidios vía telefónica.

Ahora, desde la Fiscalía se apeló este nuevo fallo diciendo que sí entregó las pruebas contundentes que vincularían a Digno con la banda Los Pepes y que no se puede pretender a que tenga que accionar un arma para poder señalarlo como responsable de un homicidio.

Vale decir que Digno Palomino se encuentra vinculado a otros procesos judiciales que no le permitirían alejarse de prisión de forma inmediata. Al tiempo que la Policía se encuentra revisando la situación jurídica del supuesto cabecilla de ‘Los Pepes’, a fin de que este no regrese a las calles.

Además, Digno Palomino, al igual que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de los ‘Costeños’, ha estado buscando acogerse a la ley de Paz Total del Gobierno.

Para ellos el pasado 7 de julio, estando recluido en la cárcel La Dorada (Caldas), envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta en la que manifiesta que desea adherirse a la propuesta de diálogo urbano, lanzada por 'Pipe Tuluá', y ofrece actuar como intermediario o puente comunicativo entre el Estado y los jóvenes relacionados con estructuras criminales del Atlántico.