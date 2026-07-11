¿Quién es Indalecio Dangond, nuevo ministro de Agricultura del gobierno de De la Espriella?

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que Indalecio Dangond Baquero será el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, cartera desde la que se buscará impulsar medidas orientadas al fortalecimiento del campo colombiano.

Esta decisión está enfocada en el plan de gobierno impulsado por De La Espriella, que tiene como objetivo promover la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de los títulos de propiedad rural y la construcción de nuevos distritos de riego.

Con la llegada de Dangond Baquero, la tarea será la creación de un censo nacional agropecuario, así como 700 escuelas de emprendimiento rural para promover el relevo generacional en el campo y un programa inicial para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Sin embargo, lo que más ha generado impacto es la relación del nuevo ministro de Agricultura con el cantante de música vallenata Silvestre Dangond.



Silvestre Dangond // Foto: AFP

¿Quién es Indalecio Dangond Baquero?

Dangond es un reconocido columnista de diarios como El Espectador, El Heraldo y El Informador. El barranquillero, además, es administrador de empresas y se ha enfocado en el ámbito agrario.

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Indalecio, de 62 años de edad, suma una trayectoria de 40 años en el financiamiento agropecuario y el desarrollo rural y, hasta ahora, hacía parte del equipo encargado del proceso de empalme en ese sector, siendo considerado como uno de los principales asesores de Abelardo De La Espriella.

Además, Dangond ha ocupado varios cargos públicos y privados relacionados con el sector agropecuario, siendo asesor del Ministerio de Agricultura en la implementación del esquema de seguros agropecuarios. Sumado a ello, asesoró a la Presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Sin embargo, la polémica rodea el entorno de Indalecio Dangond, pues es tío del cantante de música vallenata Silvestre Dangond. Así mismo, es medio hermano del empresario palmicultor Silvestre Dangond Lacouture, uno de los polémicos beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) durante el gobierno de Álvaro Uribe.

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Ministro de Agricultura impulsará el fortalecimiento del campo

Pese a ello, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró en su cuenta de X que junto a Dangond buscará fortalecer el campo, así como la seguridad alimentaria.

"Trabajaremos para que nuestros productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados. Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria", escribió.