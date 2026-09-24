En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Fenómeno de El Niño
Reunión Xi Jinping Trump
Tiroteo El Dorado
Discurso Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Activistas de Santurbán anuncian protesta si no reabren consulta de La Baja

Activistas de Santurbán anuncian protesta si no reabren consulta de La Baja

Activistas del Comité Santurbán fija "ultimátum" al Ministerio de Ambiente y amenazan con protesta por consulta de la quebrada La Baja.

foto activistas santurbán.jpeg
Activistas ambientales que presentaron las firmas ante el Tribunal Administrativo de Santander
// Comité Santurbán
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El Comité Santurbán, integrado por activistas ambientales, fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha para que el Ministerio de Ambiente reabra la consulta pública relacionada con la reserva ambiental de La Baja, en California, Santander. Si no se cumple esta exigencia, la organización anunció una protesta frente al Ministerio en Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El anuncio se produce poco más de un mes después de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California.

Últimas noticias

FOTO MANATÍES BARRANCABERMEJA.jpeg
Santanderes

Investigan muerte de cuatro manatíes en el caño San Silvestre de Barrancabermeja

Callarse no es la solución: ¿Cómo se puede prevenir el suicidio?
Santanderes

Santander reporta aumento de intentos de suicidio: van 1.265 casos en 2026

La cartera ambiental explicó que la revocatoria, formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, obedeció al cumplimiento de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y a irregularidades identificadas en el trámite anterior, realizada por el gobierno Petro. Según el Ministerio, el proceso debe reiniciarse para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.

El Comité, sin embargo, interpreta la situación de manera diferente. La organización asegura que el fallo judicial debía conducir a rehacer la consulta pública, pero cuestiona que, más de 40 días después de la revocatoria, esta todavía no haya sido reabierta.

En su comunicado, el Comité anunció que si el Gobierno no pone nuevamente a consideración de la ciudadanía la reserva de La Baja a más tardar el 13 de noviembre, ese mismo día realizará un "plantón cívico" frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La organización también indicó que la exigencia está dirigida al ministro ad hoc para Santurbán, Indalecio Dangond, quien quedó encargado del trámite luego de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartara del proceso por una recusación.

Publicidad

El Comité asegura además que continuará impulsando acciones jurídicas y ciudadanas en defensa de la protección de Santurbán.

Uno de los principales argumentos de los defensores de Santurbán es la importancia hídrica de la zona para Santander y Norte de Santander. El Comité sostiene que estudios del Servicio Geológico Colombiano respaldan la existencia de una conexión entre las aguas del páramo y las encontradas en zonas de exploración minera.

El debate está relacionado además con el proyecto Soto Norte, de la compañía canadiense Aris Mining, que tiene presencia en la zona de influencia del macizo. La empresa ha señalado que el proyecto continúa en etapa de estudio de prefactibilidad y que cualquier desarrollo depende de la obtención de los permisos ambientales correspondientes.

Publicidad

La revocatoria de la reserva ha generado posiciones encontradas. Mientras organizaciones defensoras del agua han cuestionado la decisión y anunciado acciones, comunidades mineras de Soto Norte han respaldado la medida argumentando que permite corregir las irregularidades del trámite anterior y garantizar la participación de las comunidades.

Relacionados

Santander

Santurbán

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad