Investigan muerte de cuatro manatíes en el caño San Silvestre de Barrancabermeja

La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, inició una investigación para establecer las causas de la muerte de cuatro manatíes, una especie catalogada como vulnerable y amenazada, hallados en las últimas horas en el caño San Silvestre, en Barrancabermeja.

La emergencia también estaría relacionada con la muerte de peces y aves, situación que generó preocupación entre los pescadores de la zona y que llevó a las autoridades ambientales a realizar monitoreos para identificar qué estaría afectando la fauna de este ecosistema.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, señaló que se adelantan análisis físico-químicos de agua, sedimentos y macrófitas, con el propósito de determinar la presencia y concentración de sustancias contaminantes.

“Muerte de peces, cuatro manatíes, aves, como lo denunciaron los pescadores. Un tema muy triste”, indicó el funcionario.



Entre las hipótesis que serán evaluadas está una posible contaminación por hidrocarburos, grasas y aceites, además de otros compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, las autoridades deberán esperar los resultados de los estudios técnicos antes de establecer qué provocó la mortandad.

Granados recordó que el pasado 22 de julio ya se había registrado una mortandad de peces en este sector y aseguró que el municipio ha solicitado a la autoridad ambiental investigar y adoptar las medidas correspondientes.

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El funcionario también advirtió que la disminución de los niveles del agua podría estar agravando las condiciones ambientales, al favorecer la concentración de posibles contaminantes.

Según la Alcaldía de Barrancabermeja, con estos cuatro nuevos casos serían 21 los manatíes muertos en los últimos siete años en esta zona, una situación que calificó como preocupante para la conservación de esta especie.

La Alcaldía informó además que mantiene acciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos ambientales y pidió avanzar en medidas de protección de largo plazo para el caño San Silvestre y su biodiversidad.