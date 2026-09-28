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Santander pone la lupa en 18 municipios para llevar programas de paz y desarrollo

La Gobernación priorizó inicialmente estos territorios por factores como afectaciones del conflicto armado, presencia de víctimas, firmantes y comparecientes, además de posibles vulneraciones de derechos humanos.

18 municipios de Santander entran en la ruta de construcción de paz
Imagen de la Gobernación. 18 municipios de Santander entran en la ruta de construcción de paz
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Santander busca que la construcción de paz salga de los discursos y llegue directamente a los municipios. En el marco de la Semana por la Paz, el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia priorizó inicialmente 18 municipios para concentrar acciones de acompañamiento institucional, proyectos y programas de desarrollo territorial.

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La selección tiene en cuenta diferentes situaciones que enfrentan estos territorios, entre ellas las afectaciones relacionadas con el conflicto armado, la presencia de población víctima, firmantes y comparecientes, así como posibles vulneraciones de derechos humanos.

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La priorización no significa que los demás municipios queden por fuera de la estrategia. La apuesta es fortalecer la articulación entre la Gobernación, las alcaldías, las entidades públicas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para identificar necesidades y llevar respuestas a los territorios.

Durante las jornadas de trabajo de las tres comisiones del Consejo Departamental de Paz se revisaron proyectos y líneas de acción relacionadas con educación, seguridad, no repetición, proyectos productivos y mejoramientos de vivienda, además de un mapeo de riesgos para el departamento.

El secretario del Interior de Santander, mayor general en retiro Óscar Hernández Durán, señaló que la administración departamental busca trabajar de manera coordinada con las autoridades locales.

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“Siempre en acción unificada con las autoridades municipales y departamentales, para construir un mejor Santander”, afirmó.

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Por su parte, Carlos Santander, director de Víctimas del departamento, aseguró que uno de los objetivos es que las acciones lleguen directamente a las comunidades y estén acompañadas de inversión.

“Queremos hacer una intención de poder invertir para seguir transformando nuestro departamento, para seguir construyendo paz, pero con desarrollo territorial”, manifestó.

La estrategia también contempla fortalecer los Consejos Municipales de Paz, que son espacios de participación para que las comunidades tengan incidencia en las acciones relacionadas con reconciliación y convivencia.

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Yolima Guerrero Otero, consejera departamental de Paz y representante de la población con discapacidad, explicó que las tres comisiones educación, no repetición y seguridad hacen seguimiento a las líneas estratégicas y trabajan de manera articulada con la Gobernación y otras entidades.

La meta es que la priorización de estos 18 municipios se traduzca en proyectos y presencia institucional en zonas donde las condiciones sociales y de seguridad requieren una intervención coordinada.

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