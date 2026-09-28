Una donación de órganos en Santander permitió que dos personas recibieran una nueva oportunidad

Una donación realizada en el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro permitió que dos personas que permanecían en lista de espera para un trasplante recibieran órganos y tuvieran una nueva oportunidad para mejorar su salud y calidad de vida.

Este es el primer proceso de donación efectiva de órganos y tejidos que realiza la institución en lo corrido de 2026, en medio del fortalecimiento de su participación en la Red de Donación y Trasplantes.

Durante este año, el hospital ha gestionado 10 alertas de donación. Una de ellas logró concretarse en una donación efectiva, cuyos órganos fueron destinados a pacientes que necesitaban un trasplante.

El proceso se realizó con el acompañamiento de la Coordinación Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes, que comprende Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar, y de la Secretaría de Salud de Santander.



El Hospital Regional Manuela Beltrán también avanzó en su inscripción como institución trasplantadora de tejidos osteomusculares y oculares y como IPS generadora de potenciales donantes de órganos y tejidos.

Para las autoridades de salud, este avance busca fortalecer la capacidad de Santander para identificar y gestionar posibles donantes y, al mismo tiempo, promover una mayor cultura de donación.

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El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, invitó a los ciudadanos a considerar la donación de órganos y tejidos como un acto solidario que puede beneficiar a personas que permanecen a la espera de un trasplante.

La identidad del donante, su familia y los receptores se mantiene bajo reserva, de acuerdo con la normatividad vigente.