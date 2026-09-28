En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Una donación de órganos en Santander permitió que dos personas recibieran una nueva oportunidad

Una donación de órganos en Santander permitió que dos personas recibieran una nueva oportunidad

El Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro realizó su primera donación efectiva de órganos y tejidos de 2026. Dos personas que estaban en lista de espera recibieron órganos gracias a este proceso.

Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro.jpg
Imagen tomada de redes. Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Una donación realizada en el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro permitió que dos personas que permanecían en lista de espera para un trasplante recibieran órganos y tuvieran una nueva oportunidad para mejorar su salud y calidad de vida.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Este es el primer proceso de donación efectiva de órganos y tejidos que realiza la institución en lo corrido de 2026, en medio del fortalecimiento de su participación en la Red de Donación y Trasplantes.

Últimas noticias

18 municipios de Santander entran en la ruta de construcción de paz
Santanderes

Santander pone la lupa en 18 municipios para llevar programas de paz y desarrollo

Siete estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle continuarán sus estudios en la UIS.jpg
Santanderes

De Cali a Bucaramanga: UIS recibe a siete estudiantes de Medicina afectados por terremoto

Durante este año, el hospital ha gestionado 10 alertas de donación. Una de ellas logró concretarse en una donación efectiva, cuyos órganos fueron destinados a pacientes que necesitaban un trasplante.

El proceso se realizó con el acompañamiento de la Coordinación Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes, que comprende Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar, y de la Secretaría de Salud de Santander.

El Hospital Regional Manuela Beltrán también avanzó en su inscripción como institución trasplantadora de tejidos osteomusculares y oculares y como IPS generadora de potenciales donantes de órganos y tejidos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para las autoridades de salud, este avance busca fortalecer la capacidad de Santander para identificar y gestionar posibles donantes y, al mismo tiempo, promover una mayor cultura de donación.

Publicidad

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, invitó a los ciudadanos a considerar la donación de órganos y tejidos como un acto solidario que puede beneficiar a personas que permanecen a la espera de un trasplante.

La identidad del donante, su familia y los receptores se mantiene bajo reserva, de acuerdo con la normatividad vigente.

Relacionados

Santander

Gobernación de Santander

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad