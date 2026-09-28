De Cali a Bucaramanga: UIS recibe a siete estudiantes de Medicina afectados por terremoto

La emergencia que golpeó a Cali el pasado 10 de agosto también alteró los planes académicos de siete estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle. Ahora, su formación continuará en Bucaramanga gracias a una alianza entre dos universidades públicas.

Desde esta semana, los futuros médicos realizan su internado en el Hospital Universitario de Santander, HUS, donde podrán continuar con sus actividades de formación acompañados por docentes y con el respaldo académico y de bienestar de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

La decisión permitió que los estudiantes no tuvieran que interrumpir una de las etapas más importantes de su carrera y encontraran en Santander un espacio para continuar su preparación profesional.

Para la UIS, se trata además de un gesto de solidaridad entre instituciones de educación pública que comparten una misma misión: formar profesionales al servicio de la sociedad.



“Una universidad pública que, cuando otra universidad hermana necesita apoyo, no pregunta por qué, abre sus puertas y actúa”, señaló Hernán Porras, rector de la UIS.

La llegada de los estudiantes también fortalece la cooperación entre la UIS y la Universidad del Valle, dos instituciones públicas que decidieron responder de manera conjunta ante una situación que afectó el proceso de formación de estos futuros médicos.

Publicidad

En Bucaramanga, los siete estudiantes tendrán la posibilidad de continuar su internado en un escenario hospitalario de alta complejidad, mientras reciben acompañamiento académico y de bienestar durante su permanencia en Santander.

Más allá de las aulas y los hospitales, la experiencia deja un mensaje: cuando una universidad pública necesita apoyo, otra puede convertirse en un puente para que sus estudiantes no tengan que detener sus sueños de convertirse en médicos.