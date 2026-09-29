Girón se alista para el Motorfest 2026: habrá cierres y cambios en la movilidad

Girón se prepara para recibir el Motorfest 2026, un evento automovilístico que llevará la competencia a las calles del municipio y que implicará cierres y modificaciones en la movilidad durante el desarrollo de la jornada.

El circuito tendrá una extensión de más de 2,5 kilómetros y contará con 19 curvas, rectas, zonas de frenado, cambios de dirección y sectores técnicos. El trazado fue definido con la participación de las autoridades municipales y departamentales, organismos de socorro y la Federación Colombiana de Automovilismo.

El recorrido comenzará en la avenida Los Caneyes, junto al río de Oro, donde estará ubicada la recta de meta. Desde allí, los vehículos avanzarán hacia el sector norte y tomarán la vía Palenque - San Jorge, antes de regresar hacia el centro de Girón.

Posteriormente, el circuito continuará por el sector del río de Oro y las inmediaciones del Coliseo de Girón, para ingresar a un bucle interior con nuevas curvas y cambios de dirección, hasta conectar nuevamente con la recta principal.



Las autoridades trabajan en la definición de las zonas de cierre, vías de salida, barreras de contención y ubicación de las tribunas, con el objetivo de garantizar la seguridad de pilotos, asistentes y habitantes de las zonas intervenidas.

Karol Galeano, directora ejecutiva de Motorfest, señaló que durante una mesa de trabajo con Policía, tránsito, Defensa Civil y las demás entidades involucradas se revisaron los aspectos de seguridad y la capacidad de respuesta durante el evento.

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La organización anunció que en los próximos días se entregarán mayores detalles sobre los cierres viales, horarios y rutas alternas para que los habitantes de Girón puedan planear sus desplazamientos durante el Motorfest 2026.